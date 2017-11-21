18+
21 ноября 2017 г.
последняя новость: 11:55
Андрей Малахов стал отцом
Бондарчук избил режиссера
Отрубал головы самоубийцам
Израиль и Ирак разделила красота
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:42 Минздрав закрыл филиал "Яинот а-Битан" в Атлите
11:13 Мэрия Тель-Авива сделает лисам и шакалам прививки от бешенства
10:40 Палестинский араб, выдававший себя за врача, признан виновным в изнасиловании
10:15 Певец Коби Перец подал апелляцию против Управления тюрем
09:56 Строительный объект в Реховоте закрыт из-за трудоустройства нелегалов
09:49 Пациент выхватил оружие у охранника в больнице "Асута" в Ашдоде и пытался сбежать
09:31 В Тель-Авивском суде пройдут прения по поводу меры наказания Стасу Мисежникову
09:31 Из-за плохой погоды поломались светофоры в Герцлии и Тель-Авиве
09:17 В аэропорту Хайфы проходят учения
08:17 О Нетаниягу, законопроектах и "новых ликудниках". Интервью с Йоавом Кишем
В Израиле

СМИ: полиция применила "скунса" против "харедим", протестовавших в Иерусалиме

время публикации: 20 ноября 2017 г., 07:56 | последнее обновление: 20 ноября 2017 г., 08:09 блог версия для печати фото
На месте беспорядков в Иерусалиме. 19 ноября 2017 года
На месте беспорядков в Иерусалиме. 19 ноября 2017 года
На месте беспорядков в Иерусалиме. 19 ноября 2017 года

Израильские религиозные сайты сообщают, что вечером 19 ноября полиция при разгоне массовой акции протеста против призыва "харедим" в армию применила дурно пахнущую смесь "Буаш" ("Скунс"). Об этом, в частности, пишут сайты bhol.co.il и ch10.co.il.

Пресс-служба полиции Израиля утром 20 ноября сообщила о задержании еще 13 участников акций протеста, устроенных представителями ультраортодоксальной общины в Иерусалиме и Бейт-Шемеше. Накануне вечером сообщалось о задержании более 30 нарушителей общественного порядка во время подобных акций протеста, организованных радикальных движением "Пелег а-Иерушалми" в Бней-Браке и Иерусалиме.

22 человека были задержаны в Бней-Браке, где в акции протеста против ареста религиозных уклонистов участвовали более трехсот "харедим". Акция протеста проходила в районе Института "Мор". Ультраортодоксы перекрывали дороги и мешали движению транспорта. Еще десять нарушителей порядка были задержаны в Иерусалиме.

Пресс-служба полиции подчеркивает: что право на проведение акций протеста и демонстраций является неотъемлемой частью демократического общества. Но полиция Израиля не допустит, чтобы в ходе этих акций нарушался общественный порядок и создавалась угроза для общественной безопасности.

Представители ультраортодоксальной общины обвиняют правоохранительные органы в чрезмерном применении силы. В публикациях религиозных онлайн-СМИ говорится о более чем 60 задержанных, а также о десятках пострадавших в результате действий полиции. При этом утверждается, что только в Иерусалиме в акции протеста вечером 19 ноября приняли участие около 500 человек.

Пограничная полиция в экстренных ситуациях применяют систему "Буаш" с 2008 года. Как правило, она используется при разгоне массовых акций протеста палестинских арабов, если оперативная обстановка требует быстрого наведения порядка. Гораздо реже эту систему использует обычная полиция. "Скунс" представляет собой безопасную для здоровья человека смесь, обладающую исключительно смрадным запахом, вызывающую у человека рвотные позывы и очень плохо отмывающуюся.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 ноября 2017 г.
В Бней-Браке и Иерусалиме задержаны за нарушение порядка более 30 "харедим"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 ноября 2017 г.
Акции протеста ультраортодоксов проходят в Иерусалиме, Бней-Браке и Бейт-Шемеше







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 21 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017