СМИ: полиция применила "скунса" против "харедим", протестовавших в Иерусалиме

Израильские религиозные сайты сообщают, что вечером 19 ноября полиция при разгоне массовой акции протеста против призыва "харедим" в армию применила дурно пахнущую смесь "Буаш" ("Скунс"). Об этом, в частности, пишут сайты bhol.co.il и ch10.co.il.

Пресс-служба полиции Израиля утром 20 ноября сообщила о задержании еще 13 участников акций протеста, устроенных представителями ультраортодоксальной общины в Иерусалиме и Бейт-Шемеше. Накануне вечером сообщалось о задержании более 30 нарушителей общественного порядка во время подобных акций протеста, организованных радикальных движением "Пелег а-Иерушалми" в Бней-Браке и Иерусалиме.

22 человека были задержаны в Бней-Браке, где в акции протеста против ареста религиозных уклонистов участвовали более трехсот "харедим". Акция протеста проходила в районе Института "Мор". Ультраортодоксы перекрывали дороги и мешали движению транспорта. Еще десять нарушителей порядка были задержаны в Иерусалиме.

Пресс-служба полиции подчеркивает: что право на проведение акций протеста и демонстраций является неотъемлемой частью демократического общества. Но полиция Израиля не допустит, чтобы в ходе этих акций нарушался общественный порядок и создавалась угроза для общественной безопасности.

Представители ультраортодоксальной общины обвиняют правоохранительные органы в чрезмерном применении силы. В публикациях религиозных онлайн-СМИ говорится о более чем 60 задержанных, а также о десятках пострадавших в результате действий полиции. При этом утверждается, что только в Иерусалиме в акции протеста вечером 19 ноября приняли участие около 500 человек.

Пограничная полиция в экстренных ситуациях применяют систему "Буаш" с 2008 года. Как правило, она используется при разгоне массовых акций протеста палестинских арабов, если оперативная обстановка требует быстрого наведения порядка. Гораздо реже эту систему использует обычная полиция. "Скунс" представляет собой безопасную для здоровья человека смесь, обладающую исключительно смрадным запахом, вызывающую у человека рвотные позывы и очень плохо отмывающуюся.





