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В Израиле

Депутат Моти Йогев: "Дело Азарии должно было закончиться дисциплинарным судом"

время публикации: 20 ноября 2017 г., 11:32 | последнее обновление: 20 ноября 2017 г., 18:40 блог версия для печати фото
Моти Йогев
Эльор Азария
Митинг в поддержку Эльора Азарии в Иерусалиме. 18 ноября 2017 года

"Президент Ривлин принял решение не амнистировать Эльора Азарию, опираясь на рекомендации начальника генерального штаба, и нужно уважать полномочия и решения, принятые обоими", – заявил в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il депутат Кнессета Моти Йогев ("Байт Иегуди").

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Депутат Йогев, занимавший ранее должность командира бригады "Эфраим" и демобилизовавшийся в звании полковника, пояснил, что по его мнению, неуместно вмешиваться в решения, принятые начальником генштаба и президентом. Вместе с тем, он отметил, что дело Эльора Азарии должно было быть исчерпано дисциплинарным судом.

"Ошибки были допущены военной системой и командирами солдата с самого начала. Была возможность завершить это дело дисциплинарным судом, который вынес бы вердикт по вопросу о том, насколько верной была оценка ситуации, сделанная Эльором в оперативной обстановке и насколько верные решения он принял. После того, как это сделано не было, дело затянулось, его перевели в стадию уголовного расследования со всеми вытекающими последствиями", – считает Йогев.

Отвечая на вопрос о том, была ли возможность избежать уголовного расследования по делу о непредумышленном убийстве, полковник запаса Йогев сказал: "Вопрос заключался в том, как трактовать то, что произошло в Хевроне. Если считать, что это обычная ситуация, заурядный инцидент, один из тех, что мы, к сожалению, регулярно видим на улицах наших городов, то, разумеется, единственной возможной формой разбирательства могли быть уголовные следствие и суд. Но речь в данном случае идет совсем об иной ситуации и обстановке. Был совершен теракт, товарищ Эльора получил ножевые ранения, Эльор утверждал, что чувствовал опасность. Этот инцидент должен был разбираться в дисциплинарном суде".

Говоря о последствиях дела Азарии для ЦАХАЛа в целом, депутат Йогев. являющийся членом комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, заявил: "Последствия были, и они продолжают ощущаться по сей день, в первую очередь в том, что касается поддержки, которую солдаты чувствуют со стороны своих командиров. Это тоже нормативная проблема, причем не меньшая, чем та, о которой говорил военный суд в приговоре по делу Азарии. Необходимо усилить у солдат чувство, что они имеют поддержу. Солдат должен быть убежден, в том, что его не лишат права на самозащиту. Распоряжения об открытии огня очень четкие и выверенные. Не думаю, что их нужно менять. Скорее нужно вернуть солдатам пошатнувшуюся у них убежденность в праве действовать в соответствии с этими распоряжениями".

Депутат Йогев осудил нападки на президента Ривлина: "Критика легитимна в отношении любого должностного лица. Проблема начинается там, где критика принимает формы оскорблений и высказывается с использованием неуважительных эпитетов. Это должно прекратиться".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2017 г.
В сети появились фотографии Ривлина в куфие, начато расследование
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 ноября 2017 г.
Президент Израиля отклонил просьбу Эльора Азарии об амнистии







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