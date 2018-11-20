Самоубийство на Алмазной бирже в Рамат-Гане: женщина выбросилась из окна

Во вторник, 20 ноября, стало известно, что на Алмазной бирже в Рамат-Гане было совершено самоубийство.

В "твиттере" новостной корпорации "Кан" сообщается, что с собой покончила женщина, проходящая по одному из "громких" экономических дел в качестве подозреваемой.

Сайт "Мако" пишет, что она работала в одной из компаний, арендующих офис в комплексе Алмазной биржи. Женщина выбросилась из окна.

В публикации отмечается, что в интересах следствия запрещена публикация имени женщины.

Сайт Ynet пишет, что в отношении владельцев компании ведется расследование. Покончившая с собой сотрудница недавно была приглашена в полицию для дачи показаний, однако неизвестно, фигурировала ли она в качестве подозреваемой.

10-й канал ИТВ со ссылкой на источники в компании, в которой работала женщина, сообщил, что погибшей 42 года, у нее трое детей.

По данным телеканала "Кан-11", покончила с собой бухгалтер компании LLD.

Вместе с тем, из компании сообщили журналистам, что руководство фирмы будет сотрудничать со следствием, чтобы помочь в расследовании обстоятельств гибели своей сотрудницы и с тем, чтобы положить конец нарушению прав лиц, находящихся под следствием.

По информации корпорации "Кан", женщина работала в компании, принадлежащей Льву Леваеву.

Дело о контрабанде алмазов



6 ноября следователи полиции и налогового управления задержали шестерых подозреваемых в контрабанде алмазов в особо крупных размерах. В числе задержанных – сын и брат бизнесмена Льва Леваева Звулун Леваев и Моше Леваев, соответственно, трое бывших и действующих работников компании Леваева LLD Ханания Исасхар, Реувен Шмуэлов и Ашер Йехиэлов, а также Йегуда Ашур.

Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения.

Кроме того, имеются подозрения об использовании учеников йешив в качестве курьеров для контрабанды алмазов из России и Африки, в том числе – из районов, покупка алмазов из которых запрещена международными конвенциями.

Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.

Полиция Израиля и налоговое управление наложили арест на имущество Льва Леваева и принадлежащей ему компании LLD общей стоимостью в несколько десятков миллионов шекелей.

Сам Леваев, находящийся на текущий момент в России, судя по всему, не намерен в ближайшее время возвращаться в Израиль. По данным израильских СМИ, полиция уже получила от суда ордер на арест Леваева, однако на текущий момент не будет торопиться с запросом на экстрадицию.





