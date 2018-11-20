18+
20 ноября 2018 г.
последняя новость: 22:11
Нация стартапов: финансовые технологии и кибер-защита
Социальные работники против насилия
Аборигены острова Пасхи просят вернуть им каменного истукана
Добро пожаловать в коалицию 61
ООН 9 раз осудила Израиль
Мы сами выбрали ХАМАС
Свобода слова или политика?
Израиль заманили в ловушку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:11 Вручение премии "Мифаль хаим": из-за Регев известный актер отказался от награды
20:57 Двое погибших в результате ДТП на 6-м шоссе
20:51 10-й канал: Россия предложила Израилю сделку по выводу иранских войск из Сирии
20:17 Полиция признала терактом нападение на израильтянина возле Ар-Гило
19:19 "Коалиция 61": на голосование выносится законопроект об "общественном транспорте в шабат"
18:17 Самоубийство на Алмазной бирже в Рамат-Гане: женщина выбросилась из окна
18:00 Умерла девочка из Кохав Яаков, получившая травму во время игры
17:43 Полиция разогнала акцию протеста, в ходе которой были перекрыты железнодорожные пути
17:33 В Джабль Мукабер в пограничников был брошен "коктейль Молотова"
17:31 Умер 11-летний мальчик, упавший с 12 этажа
Загрузка...
В Израиле

Самоубийство на Алмазной бирже в Рамат-Гане: женщина выбросилась из окна

время публикации: 18:17 | последнее обновление: 20:01 блог версия для печати фото
Самоубийство на Алмазной бирже в Рамат-Гане: женщина выбросилась из окна
На Алмазной бирже в Рамат-Гане произошло самоубийство
На Алмазной бирже в Рамат-Гане произошло самоубийство

Во вторник, 20 ноября, стало известно, что на Алмазной бирже в Рамат-Гане было совершено самоубийство.

В "твиттере" новостной корпорации "Кан" сообщается, что с собой покончила женщина, проходящая по одному из "громких" экономических дел в качестве подозреваемой.

Сайт "Мако" пишет, что она работала в одной из компаний, арендующих офис в комплексе Алмазной биржи. Женщина выбросилась из окна.

В публикации отмечается, что в интересах следствия запрещена публикация имени женщины.

Сайт Ynet пишет, что в отношении владельцев компании ведется расследование. Покончившая с собой сотрудница недавно была приглашена в полицию для дачи показаний, однако неизвестно, фигурировала ли она в качестве подозреваемой.

10-й канал ИТВ со ссылкой на источники в компании, в которой работала женщина, сообщил, что погибшей 42 года, у нее трое детей.

По данным телеканала "Кан-11", покончила с собой бухгалтер компании LLD.

Вместе с тем, из компании сообщили журналистам, что руководство фирмы будет сотрудничать со следствием, чтобы помочь в расследовании обстоятельств гибели своей сотрудницы и с тем, чтобы положить конец нарушению прав лиц, находящихся под следствием.

По информации корпорации "Кан", женщина работала в компании, принадлежащей Льву Леваеву.

Дело о контрабанде алмазов

6 ноября следователи полиции и налогового управления задержали шестерых подозреваемых в контрабанде алмазов в особо крупных размерах. В числе задержанных – сын и брат бизнесмена Льва Леваева Звулун Леваев и Моше Леваев, соответственно, трое бывших и действующих работников компании Леваева LLD Ханания Исасхар, Реувен Шмуэлов и Ашер Йехиэлов, а также Йегуда Ашур.

Согласно подозрениям, сотрудник завода Леваева в России, получивший по возвращении в Израиль статус реэмигранта, спрятал в контейнерах со своим имуществом необработанные алмазы из принадлежащего Леваеву российского месторождения.

Кроме того, имеются подозрения об использовании учеников йешив в качестве курьеров для контрабанды алмазов из России и Африки, в том числе – из районов, покупка алмазов из которых запрещена международными конвенциями.

Задержанным вменяются отмывание нелегального капитала, контрабанда, нарушения налогового законодательства, внесение заведомо неверной информации в корпоративные документы, преступный сговор и ряд других правонарушений.

Полиция Израиля и налоговое управление наложили арест на имущество Льва Леваева и принадлежащей ему компании LLD общей стоимостью в несколько десятков миллионов шекелей.

Сам Леваев, находящийся на текущий момент в России, судя по всему, не намерен в ближайшее время возвращаться в Израиль. По данным израильских СМИ, полиция уже получила от суда ордер на арест Леваева, однако на текущий момент не будет торопиться с запросом на экстрадицию.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 ноября 2018 г.
Полиция: "Компания Льва Леваева действовала как преступная группировка"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 ноября 2018 г.
По делу о контрабанде алмазов задержаны еще трое подозреваемых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 ноября 2018 г.
Полиция и налоговое управление арестовали имущество Леваева в Израиле
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 ноября 2018 г.
Разрешены к публикации имена фигурантов дела о контрабанде алмазов





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 20 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018