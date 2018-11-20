Нетаниягу ведет переговоры с главами партий "коалиции 61"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел еще один круг консультаций с главами коалиционных партий в попытке стабилизировать политическую ситуацию.

В ходе встречи с министром финансов Моше Кахлоном была достигнута договоренность о том, что "Кулану" не будет голосовать за законопроекты о роспуске Кнессета. В то же время, министр финансов по-прежнему считает, что коалиция, опирающаяся на 61 мандат, не сможет просуществовать достаточно долго. На заседании фракции глава "Кулану" сказал, что необходимо готовиться к выборам в мае 2019 года.

Глава "Яадут а-Тора", замминистр здравоохранения Яаков Лицман сказал в беседе с Нетаниягу, что главным вопросом остается по-прежнему законопроект о призыве. Голосования по этому законопроекту должны состояться не позднее 28 ноября. Лицман заявил, что законопроект в его нынешнем виде неприемлем, и потребовал внести в него существенные изменения. В политической системе отмечают, что Нетаниягу будет крайне трудно удовлетворить требования главы "Агудат Исраэль", так как в таком случае глава правительства подвергнется острой критике со стороны НДИ и "Еш Атид". Альтернативой является утверждение законопроекта в его нынешней редакции при поддержке партий Либермана и Лапида. В этом случае велика вероятность выхода "Агудат Исраэль" из коалиции. В ходе встречи с премьер-министром Лицман заявил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Совет знатоков Торы.

Специальная парламентская комиссия во главе с председателем коалиции Давидом Амсалемом, занимающаяся разработкой окончательной редакции законопроекта, заморозила дискуссии, и новая дата заседаний не назначена. Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что в коалиции взвешивают возможность обращения в БАГАЦ с просьбой о новой отсрочке последнего срока утверждения этого закона. Вероятность, что БАГАЦ удовлетворит данную просьбу, оценивается как крайне низкая.

На повестке дня остается и законопроект об ограничении полномочий президента государства при формировании правительства. В настоящий момент нет большинства для его утверждения, так как в партии "Кулану" возражают против изменений, внесенных в текст законопроекта. Изначально речь шла о том, что президент обязан возложить формирование правительства исключительно на главу предвыборного списка. Это изменение должно было заблокировать возможность передачи полномочий кому-либо в "Ликуде" (например, Гидеону Саару), а не Биньямину Нетаниягу. Партия "Кулану" готова была поддержать это предложение, однако последняя редакция законопроекта предусматривает автоматическую передачу полномочий формирования правительства главе партии, получившему наибольшее число рекомендаций остальных партий. Такое изменение полностью лишает президента полномочий влиять на процесс формирования правительства, и в "Кулану" заявляют, что не поддержат законопроект в его нынешнем виде.

20 ноября комиссия Кнессета по законодательству продолжает обсуждение законопроекта о смертной казни для террористов (инициатива НДИ), а комиссия Кнессета по образованию и культуре продолжит голосование по поправкам к законопроекту о "лояльности в культуре" (инициатива Мири Регев, "Ликуд").

Напомним, что накануне коалиции удалось победить при голосовании по правительственному законопроекту. После этого коалиция отозвала все законопроекты, планировавшиеся к голосованию. Глава фракции "Сионистский лагерь" Йоэль Хасон заявил, что "речь идет о прологе перед настоящим кошмаром, который ожидает коалицию, опирающуюся на 61 депутата".