Бени Ганц вернул президенту мандат на формирование правительства

Вечером в среду, 20 ноября, глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц сообщил президенту государства Реувену Ривлину, что ему не удалось сформировать правительственную коалицию. Таким образом, за четыре часа до окончания срока действия мандата, Ганц сложил с себя полномочия формирующего правительства.

В беседе с президентом Ривлиным Бени Ганц заявил, что продолжит попытки сформировать правительства и в "период 21 дня".

Ганц поблагодарил Ривлина за усилия и помощь, оказанную в процессе переговоров.

Вечером 20 ноября глава "Кахоль Лаван" выступил перед своими сторонниками в "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве. Ганц говорил о том, что в ходе переговоров блок "Кахоль Лаван" столкнулся "с группой людей, действующих в интересах одного единственного человека". "Ни один глава правительства не имеет права говорить гражданам, что его интересы перевешивают интересы общества", - сказал Ганц, намекая на Биньямина Нетаниягу и на его окружение. Ганц заявил, что он был готов к компромиссам, так как Израиль важнее любых политических раздоров. Он обратился также к Нетаниягу: "Проводимая Вами подстрекательская кампания привела в прошлом к ужасным результатам. Наше терпение тоже имеет предел...Нетаниягу, если по твоей вине мы пойдем на третьи выборы, граждане Израиля, левые и правые, которым надоела сложившаяся ситуация, проголосуют за нас. Мы победим и сформируем широкое и сильное правительство национального согласия. В конечном итоге победит здравый смысл".

Источник, осведомленный о ходе переговоров, заявил в беседе с корреспондентом сайта NEWSru.co.il, что, по его мнению, вероятность избежать третьих выборов не превышает 1%. Он добавил, что в ходе переговоров не было прогресса по вопросу об условиях временного ухода в отставку и другим разногласиям между сторонами.

Ранее в ходе заседания праворелигиозного блока Арье Дери возложил ответственность за то, что не было создано правительство национального единства, на Авигдора Либермана. " Единственный человек, который несет ответственность за то, что не было создано правительство национального единства - это Авигдор Либерман. Он сделал все, чтобы Нетаниягу не слишком шел навстречу Ганцу, чтобы Ганц не шел слишком навстречу Нетаниягу. Он намекал, что готов войти в правительство с правыми партиями, намекал, что готов войти в левое правительство. На самом же деле он хотел сорвать переговоры.

Арье Дери также сообщил, что к нему обратился президент Ривлин с просьбой попытаться сформировать правительство национального единства. Сегодня президент Ривлин попросил меня, и я выполняю его просьбу: беру на себя задачу по формированию правительства национального единства. Без Лапида и Либермана", - заявил Дери.





