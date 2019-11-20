Либерман обвинил Ганца и Нетаниягу в неготовности идти на уступки

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман в среду, 20 ноября, на внеочередном заседании фракции заявил: "Я меньше хочу говорить от имени НДИ, больше от имени вменяемых и порядочных людей. Я сделал все, что мог, для того, чтобы было создано правительство национального единства. Мы не реагировали на оскорбления и не поддавались на посулы. Нам предлагали полцарства и еще 10%. Мы не продаем наши принципы за самые мягкие кресла".

"Цель не всегда оправдывает средства. Мы представили два принципа – единство и либеральное правительство. Один не был готов принять предложение президента, второй не был готов отказаться от своего праворелигиозного блока. Мы говорим о необходимости создания ПНЕ, так как перед нами тяжелейшие испытания в экономической сфере и в сфере безопасности. Обе крупные партии виновны в создавшейся ситуации – и "Кахоль Лаван", и "Ликуд". И Нетаниягу тянул время, и Ганц вел двойную игру, ведя переговоры с ультраортодоксами. Виноваты оба. В Кнессете возникла антисионистская коалиция ультраортодксальных и арабских партий. При всем уважении к президенту, надо называть вещи своими именами. Объединенный арабский список – это пятая колонна. Ультраортодоксальные партии стали радикальными", – заявил Либерман.

"Мы все время старались не открывать свои карты, чтобы иметь рычаги давления, но это не помогло. Сейчас мы находимся на верном пути к новым выборам. Есть две вещи, которые в любом случае необходимо сделать. Все сионистские партии должны прийти к соглашению по вопросу о религии и государстве, чтобы не оставаться в заложниках у радикальных ультраортодоксов, а также внести изменения в закон о прямых выборах главы правительства", – сказал лидер НДИ.

Отвечая на вопросы, Либерман заявил, что ни в коем случае не присоединится ни к правому, ни к левому узкому правительству.

Глава НДИ также сообщил: "Мы намерены подать закон об обязательном участии в выборах. Это может изменить результаты выборов. Очень может быть, что партии оценят ситуацию и сочтут 21 день излишними, и что можно сразу перейти к выборам".

Отвечая на вопрос корреспондента NEWSru.co.il, Либерман заявил, что узкое правительство не в состоянии справиться с задачами в сфере безопасности и экономики. "Это будет коалиция выживания, так функционировать правительство не может", – заявил он.