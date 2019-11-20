Политический тупик: 21 день и возможные сценарии

В полночь, с 20 на 21 ноября, истекает срок мандата, предоставленного главе блока "Кахоль Лаван" Бени Ганцу на создание правительственной коалиции. После провала встречи Ганца с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, ожидается, что лидер "Кахоль Лаван" вернет мандат президенту и начнется этап 21 дня.

Согласно закону, в этот период 61 депутат может порекомендовать любого члена парламента на пост главы правительства. Рекомендованный получит две недели для формирования коалиции. Если за 21 день ни один депутат не соберет необходимого числа рекомендаций, Кнессет будет распущен, и в стране объявят третьи за год парламентские выборы.

Израильская политическая система впервые в своей истории вступает в этап 21 дня, и ожидается, что возникнут многочисленные юридические и организационные вопросы.

В настоящий момент есть три сценария, считающиеся реальными.

Первый сценарий. По-прежнему обсуждается возможность создания правительства национального единства. Источники в "Ликуде" заявляли накануне, что в беседах с представителями "Кахоль Лаван", предшествовавших встрече Нетаниягу и Ганца, наметился некоторый прогресс. "С возвращением мандата переговоры не заканчиваются, есть еще 21 день, можно обо всем договориться", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Ликуде". По мнению представителей правящей партии, главной проблемой является несогласие партнеров Бени Ганца по руководству "Кахоль Лаван" согласиться на предложение президента. Шансы на изменение позиции Лапида, Яалона и Ашкенази невысоки, поэтому вероятность создания правительства национального единства оценивается как крайне низкая.

Второй сценарий. Возможно создание узкого праворелигиозного правительства, опирающегося на коалицию в 63 мандата. Препятствием на пути создания такой коалиции является отказ партии НДИ присоединиться к ней. В партии Авигдора Либермана отмечают, что в настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня. Не исключено, что он станет актуальным перед завершением срока в 21 день.

Третьим, и наиболее вероятным в настоящий момент, является сценарий третьих выборов.

Сразу после того, как стало известно о том, что встреча Нетаниягу и Ганца завершилась безрезультатно, пресс-служба "Ликуда" распространила сообщение, согласно которому премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава ЦК партии Хаим Кац договорились об отмене праймериз в предвыборный список "Ликуда" в случае объявления досрочных третьих выборов. Этот шаг предпринят для того, чтобы успокоить депутатов, опасающихся утраты своих мест в случае праймериз, и избежать возможного раскола в "Ликуде".

Остается открытым вопрос, состоятся ли праймериз на пост главы партии "Ликуд". Проведение таких выборов предусмотрено уставом "Ликуда", и на них настаивает депутат Кнессета Гидеон Саар. Глава ЦК "Ликуда" Хаим Кац также выступает за проведение праймериз на пост главы партии.

Тема создания правительства меньшинства во главе с Бени Ганцем при поддержке "Демократического лагеря" и части Объединенного арабского списка сошла с повестки дня из-за возражений некоторых депутатов от "Кахоль Лаван" и партии НДИ.

Встреча Нетаниягу и Ганца, состоявшаяся накануне, завершилась взаимными обвинениями. После ее завершения, Нетаниягу заявил: "Это последний момент, когда можно принять исторические решения, которые повлияют на будущее государства и его безопасность. К сожалению, в ходе встречи с Ганцем мне стало ясно, что он отклоняет предложение президента и игнорирует волеизъявление народа, требующего создания широкого правительства национального единства". По словам Нетаниягу, Ганц намерен создать правительство меньшинства, опирающееся на голоса депутатов от Объединенного арабского списка.

В свою очередь, Бени Ганц распространил специальное заявление, в котором, помимо прочего говорилось: "Повестка дня правительства национального единства должна быть сформирована двумя крупнейшими партиями, и поэтому нельзя их строить на основе того или иного секторального блока. Выборы в третий раз подряд – это плохо. Но нельзя отказаться от основополагающих принципов и базисных ценностей". Ганц добавил, что продолжит попытки сформировать правительство в оставшееся время.

20 ноября в 13:00 в Кнессете состоится заседание фракции "Наш дом Израиль", на котором Авигдор Либерман сделает заявление для прессы. Напомним, что Либерман выдвинул ультиматум лидерам двух ведущих партий: если к полудню 20 ноября не будет подписан черновик соглашения о создании правительства национального единства, он прекратит усилия в качестве посредника. Ожидается, что Либерман объявит, на кого из участников переговоров он возлагает ответственность за отсутствие соглашения. Глава правительства заявил, что Ганц отклонил одно из основных требований Либермана: предоставление Нетаниягу права быть первым в ротации.

"Либерман неоднократно повторял, что поддержит сторону, которая не отклонит его условий. В ближайшее время мы увидим, выполнит ли Либерман свои обещания", – заявляют в окружении Нетаниягу.





