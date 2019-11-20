СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян. Новый опрос NEWSru.co.il

Редакция NEWSru.co.il проводит очередной опрос по теме "Средства массовой информации и социальные сети в жизни русскоязычных израильтян". Подобные опросы мы проводили в 2008-2018 годах. Нынешний опрос несколько отличается от тех, что проводились в прошлые годы.

СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 26 вопросов)

Новый опрос позволит выявить, как изменились предпочтения нашей аудитории за последнее время. В нем учтены изменения, произошедшие на рынке СМИ за последние два года.

По итогам опроса будут составлены рейтинги телеканалов, радиостанций, газет и интернет-сайтов. NEWSru.co.il, по понятным причинам, в рейтинге не участвует. По оценке SimilarWeb, наш сайт остается самым популярным среди израильтян русскоязычным новостным интернет-ресурсом. В ходе опроса мы рассчитываем определить, какие еще сайты регулярно посещают наши читатели.

В данном опросе иногда будут звучать вопрос о том, насколько регулярно вы что-то смотрите, слушаете, читаете. Договоримся заранее: если это не уточнено, то "регулярно" – не реже, чем хотя бы один раз в неделю.