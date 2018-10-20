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В Израиле

Продолжается операция по розыску террориста Ашрафа Наалуа

время публикации: 13:03 | последнее обновление: 13:29 блог версия для печати фото
Продолжается операция по розыску террориста Ашрафа Наалуа
Продолжается операция по розыску террориста Ашрафа Наалуа
Ашраф Наалуа (на месте теракта)
ВСЕ ФОТО

Утром в субботу, 20 октября, силы Армии обороны Израиля окружили заброшенное здание в деревне Шуэйкэ, где, предположительно, мог скрываться террорист Ашраф Наалуа.

Однако спустя несколько часов стало известно, что террорист обнаружен не был. Об этом сообщает Ynet. Пресс-служба ЦАХАЛа пока не комментирует эту информацию.

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" передал, что окружены несколько зданий, в том числе – строящаяся школа.

7 октября в промзоне Баркана Наалуа убил двух израильтян – 28-летнюю секретаршу Ким Левенгронд-Йехезкель и 32-летнего бухгалтера Зива Хаджби.

В ночь на четверг, 18 октября, израильские военные разбросали в Шуэйкэ листовки, предупреждающие об юридических последствиях оказания помощи скрывающемуся террористу Ашрафу Наалуа.

Текст листовки таков: "Всякий, кто помогает объявленному в розыск Ашрафу Наалуа, несет юридическую ответственность за свои действия, ему грозит длительный тюремный срок, а также отмена разрешений на работу в Израиле не только для него, но и для его семьи. Мы будем без колебаний наказывать всех, кто оказывает помощь объявленным в розыск".

Напомним, что в ночь на 15 октября военные провели операцию в Шуэйкэ, в ходе которой семья Наалуа получила уведомление о решении разрушить их дом. Родственники Ашрафа Наалуа были уведомлены также, что они могут опротестовать в суде решение о разрушении их дома до 18 октября.

Теракт в промзоне Баркана. 07.10.2018

7 октября около 7:30 утра в промышленной зоне Баркан, неподалеку от Ариэля, палестинский араб, вооруженный самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло"), поднялся на второй этаж административного здания предприятия "Алон", где сам работал до недавнего времени, и открыл огонь по людям.

В результате инцидента мужчина и женщина получили крайне тяжелые ранения, их состояние оценивалось как критическое. Позже врачи констатировали их смерть.

Еще одна женщина была ранена. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" обнаружили ее под одним из столов в офисе, где велась стрельба. Пострадавшую доставили в больницу "Бейлинсон".

Террорист скрылся с места преступления.

По информации сайта "Мако", в ходе расследования выяснилось, что террорист три дня назад оставил своему другу предсмертную записку. Согласно этому источнику, приятель, которого террорист попросил обнародовать письмо после его гибели, также работает в промышленной зоне Баркан. Об этой записке мужчина не сообщил ни руководству предприятия, ни полиции. Он задержан.

ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали этот теракт, но не брали на себя ответственность.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 октября 2018 г.
Палестинские СМИ: в деревне Шуэйкэ ЦАХАЛ окружил здание, где может скрываться Наалуа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 октября 2018 г.
"Барканский террорист" скрывается более 10 дней: в Шуэйкэ разбросаны листовки-предупреждения
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"Барканский" террорист до сих пор на свободе, вновь задержана его сестра
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