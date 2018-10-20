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В Израиле

Наводнения на юге и в районе Мертвого моря; полиция призывает к осторожности. ВИДЕО

время публикации: 17:53 | последнее обновление: 18:49 блог версия для печати фото
Наводнения на юге; полиция призывает водителей к осторожности
Наводнения на юге; полиция призывает водителей к осторожности
Наводнения на юге; полиция призывает водителей к осторожности
ВСЕ ФОТО

В субботу, 20 октября, около 17:00, пресс-служба полиции сообщила, что шоссе №90 перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях между Цуким и Фараном из-за наводнения.

По состоянию на 18:00 также перекрыт участок шоссе №90 возле кибуца Грофит и участок шоссе №40 от перекрестка Цихор в сторону Мицпе-Рамон.

Согласно метеорологическому прогнозу, в ближайшее время начнутся наводнения в долине реки Иордан, на юге Иудейской пустыни и в южной части пустыни Арава, а также в районе Мертвого моря.

Полиция просит граждан не приближаться к этим районам, а водителей – проявлять осторожность и, при планировании поездок, пользоваться альтернативными путями.

Также полиция напоминает водителям о том, что не следует развивать высокую скорость в непогоду и на проблемных участках дороги; не стоит делать внезапных остановок на шоссе или пренебрегать дистанцией между автомашинами; важно следить за тем, чтобы фары и габаритные огни были чистыми.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 октября 2018 г.
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