ВВС ЦАХАЛа атаковали группу поджигателей на юге сектора Газы

В субботу, 20 октября, в 15:40 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на юге сектора Газы ВВС ЦАХАЛа атаковали группу террористов, запускавших "огненные" шары на территорию Израиля.

Немного раньше стало известно, что в лесу Беэри и поселке Шукда вспыхнули пожары, вызванные падением "огненных" шаров из сектора Газы. Пожарным расчетам удалось быстро взять огонь под контроль.

Накануне военно-воздушные силы ЦАХАЛа также нанесли удар по поджигателям в Газе. О раненых не сообщалось. Всего в пятницу, 19 октября, было зафиксировано четыре пожара в населенных пунктах, расположенных вблизи от границы с сектором Газы.

Отметим, что прошедший накануне пятничный "марш возвращения" был самым спокойным за семь месяцев. По всей видимости, ХАМАС поставил вооруженных "наблюдателей" возле разделительного забора, предотвращавших провокации и любые инциденты.

Число гранат, взрывных устройств и бутылок с "коктейлем Молотова", брошенных в ходе беспорядков в сторону израильских солдат, также было названо сравнительно низким.

Напомним, 18 октября состоялось заседание военно-политического кабинета, посвященное ситуации в секторе Газы. Оно продолжалось более пяти часов. Как стало известно, кабинет отдал распоряжение армии ужесточить реакцию на запуск огненных шаров и на беспорядки возле разделительного забора.





