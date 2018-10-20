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ВВС ЦАХАЛа атаковали группу поджигателей на юге сектора Газы

время публикации: 15:49 | последнее обновление: 16:29 блог версия для печати фото
ВВС ЦАХАЛа атаковали группу поджигателей на юге сектора Газы
ВВС ЦАХАЛа атаковали группу поджигателей на юге сектора Газы
ВВС ЦАХАЛа атаковали группу поджигателей на юге сектора Газы

В субботу, 20 октября, в 15:40 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на юге сектора Газы ВВС ЦАХАЛа атаковали группу террористов, запускавших "огненные" шары на территорию Израиля.

Немного раньше стало известно, что в лесу Беэри и поселке Шукда вспыхнули пожары, вызванные падением "огненных" шаров из сектора Газы. Пожарным расчетам удалось быстро взять огонь под контроль.

Накануне военно-воздушные силы ЦАХАЛа также нанесли удар по поджигателям в Газе. О раненых не сообщалось. Всего в пятницу, 19 октября, было зафиксировано четыре пожара в населенных пунктах, расположенных вблизи от границы с сектором Газы.

Отметим, что прошедший накануне пятничный "марш возвращения" был самым спокойным за семь месяцев. По всей видимости, ХАМАС поставил вооруженных "наблюдателей" возле разделительного забора, предотвращавших провокации и любые инциденты.

Число гранат, взрывных устройств и бутылок с "коктейлем Молотова", брошенных в ходе беспорядков в сторону израильских солдат, также было названо сравнительно низким.

Напомним, 18 октября состоялось заседание военно-политического кабинета, посвященное ситуации в секторе Газы. Оно продолжалось более пяти часов. Как стало известно, кабинет отдал распоряжение армии ужесточить реакцию на запуск огненных шаров и на беспорядки возле разделительного забора.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 октября 2018 г.
"Марш возвращения". ВВС ЦАХАЛа атаковали группу поджигателей на юге сектора Газы
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