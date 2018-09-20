Партии "Дегель а-Тора" и ШАС поддержат Моше Леона на выборах мэра Иерусалима

Лидеры движения "Дегель а-Тора", представляющего "литовское" направление ультраортодоксального иудаизма, намерены объявить о поддержке Моше Леона на пост мэра Иерусалима. 17 сентября Леон встретился с духовным лидером "Дегель а-Тора" раввином Каневским и получил его благословление. Ожидается, что официальное заявление о поддержке Моше Леона будет опубликовано в ближайшие дни. Источники в "Дегель а-Тора" подтвердили корреспонденту NEWSru.co.il эту информацию.

В "Дегель а-Тора" отмечают, что Моше Леон получит их поддержку лишь в том случае, если сумеет представить доказательство своей способности получить не менее 30% голосов не ультраортодоксальных избирателей.

Напомним, что ранее о поддержке Моше Леона объявила партия ШАС. Таким образом можно сказать, что этот кандидат на сегодняшний день пользуется поддержкой большинства ультраортодоксального сектора в Иерусалиме.

Решение "Дегель а-Тора" принято на фоне раскола в ультраортодоксальном политическом истеблишменте. Примерно месяц назад "Агудат Исраэль" объявила о поддержке Йоси Дейча, который до сих пор не заявил официально о своем намерении принять участие в выборах. Попытки прийти к соглашению о едином кандидате, представляющем ультраортодоксов, успеха не имели.

В политической системе полагают, что решение "Дегель а-Тора" поддержать Леона приведет к тому, что "Агудат Исраэль" отдаст свою поддержку Зеву Элькину, а Йоси Дейч будет вынужден выйти из борьбы за пост мэра.

При таком раскладе главными кандидатами на выход во второй круг являются Моше Леон, Зеэв Элькин и Офер Беркович.

Министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин заявил: "Стало явным то, что скрывали и отрицали на протяжении многих месяцев: Дери и Либерман вновь пытаются взять власть над Иерусалимом, и с этой целью выдвигают кандидатом Моше Леона, который по всем опросам имеет поддержку менее, чем 10% жителей города. Дери и Либермана интересует не благосостояние Иерусалима, а политические сделки и личные интересы, угрожающие будущему столицы. Либерман и Дери оказывали мощное давление на премьер-министра, убеждая его не оказывать мне поддержку. Они понимают, что я единственный кандидат, способный победить их".

Из окружения Моше Леона передали: "Поддержка движения ШАС и партии "Дегель а-Тора" согревают сердце и являются крайне важными для меня и для всех жителей Иерусалима. Эта поддержка, так же как поддержка, которую я получаю со стороны самых разных групп жителей города, вселяет в меня уверенность на пути к избранию. Очень грустно видеть, что Элькин теряет самообладание и не может достойно вести себя в моменты разочарований. Еще печальней, что он использует тактику подстрекательства и внесения раскола".

Глава партии НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ": "Моше Леон является моим другом, я желаю ему удачи и надеюсь, что он будет избран, но поддерживаю только предвыборный список "Наш дом – Иерусалим"". Он также заявил, что Зеэв Элькин "плачется и жалуется, чтобы скрыть свое разочарование".

"Будьте мужчиной и признайте, что потерпели провал. Всем известно, что даже "Ликуд" не поддерживает Элькина. Министр должен решить, кто он: политический лидер или участник рок-группы", – добавил глава НДИ.

В окружении Йоси Дейча не комментируют решение "Дегель а-Тора".





