ЦИК обнародовала "практически окончательные" итоги выборов

Центральная избирательная комиссия в ночь на пятницу, 20 сентября, обнародовала "практически окончательные" итоги выборов в Кнессет 22-го созыва.

Завершен подсчет голосов военнослужащих, заключенных, людей, находящихся в больницах, людей с ограниченными возможностями, голосовавших на специально адаптированных избирательных участках, а также официальных лиц, находящихся за границей.

К настоящему моменту остались неподсчитанным лишь бюллетени с 14 избирательных участков, на которых в ходе голосования были зафиксированы различные нарушения, чья проверка пока не закончена.

Согласно данным ЦИК, "Кахоль Лаван" получает 33 мандата, "Ликуд" – 31, Объединенный арабский список – 13, ШАС – 9, НДИ – 8, "Яадут а-Тора" – 8, "Ямина" – 7, "Авода-Гешер" – 6, "Демократический лагерь" – 5. "Оцма Йегудит" не преодолевает электоральный барьер.

Официальные итоги выборов будут опубликованы и представлены президенту Реувену Ривлину 25 сентября.

Как сообщалось ранее, в ближайшее воскресенье Ривлин начнет консультации с представителями парламентских фракций по поводу того, на кого возложить формирование будущей коалиции. 19 сентября гендиректор канцелярии Ривлина Харель Туби разослал фракциям соответствующие приглашения к президенту.

Решение о начале консутаций президент принял после разговора с главой центральной избирательной комиссии судьей Хананом Мельцером.

После завершения консультаций, которые, как ожидаются продлятся два дня, президент пригласит к себе кандидатов на получение мандата на формирование правительства.

После получения окончательных результатов выборов 25 сентября, если потребуется, президент продолжит консультации с парламентскими фракциями.