Послевыборный тупик и график выхода из него. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Вечером в четверг, 19 сентября, телеканал "Кешет" опубликовал сообщение, как нельзя более ярко иллюстрирующее тупик, в котором оказалась наша политическая система: депутаты от партии "Дегель а-Тора", входящей в блок "Яадут а-Тора", обратились к своим духовным лидерам с просьбой отменить бойкот, наложенный на Яира Лапида, а через него и на весь блок "Кахоль Лаван" и начать с ними хотя бы предварительные переговоры.

Эта новость абсурдна по множеству причин: и потому что "Дегель а-Тора" при всем желании не может навязать свою волю "Агудат Исраэль", а Яаков Лицман скорее согласится на коалицию с Ахмадом Тиби нежели с Яиром Лапидом, и потому что максимум гибкости, которую готов продемонстрировать Лапид не приближается к минимуму, который потребуют ультраортодоксы, и потому что коалиция с ультраортодоксами и МЕРЕЦ никогда не была долговечной, и еще по десятку причин. Но сам факт появления такой новости свидетельствует о том, что в ход пошли самые фантастические сценарии. А значит конвенциональные способы выхода из тупика почти официально признаны неэффективными. Для того, чтобы проанализировать итоги выборов осени 2019 года, нужна отдельная колонка, причем не одна. Если подытоживать их в нескольких предложениях, то главным образом стало ясно, что большая часть народа Израиля действительно пресытилась пребыванием Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра, а также его глубокой и искренней убежденностью в том, что если бы не он, то ничего хорошего в нашей жизни не было бы. Этого пресыщения не хватило для того, чтобы избиратели активно сдвинулись в сторону "Кахоль Лаван" и левее, но этого хватило, чтобы многие потенциальные избиратели "Ликуда" остались дома.

Второй вывод: большая часть общества пресытилась не только Биньямином Нетаниягу, но и растущим влиянием ультраортодоксального сектора на повседневную жизнь и политику. Это отразилось во взлете партии "Наш дом Израиль". "Как оказалось, ненависть к харедим может весить 2-3 мандата", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il в ночь выборов один из депутатов от партии "Яадут а-Тора".

Третий вывод: клановость нашей политики сильна как никогда. "Ямина" получила семь мандатов. За нее проголосовали исключительно идеологически заряженные правые, в основном религиозные сионисты, арабы объединились, и их избиратели, к тому же раззадоренные постоянным запугиванием со стороны Нетаниягу, действительно хлынули на избирательные участки. За "Аводу" проголосовали те, кто еще недавно даже во сне не видел себя кладущим в избирательную урну бюллетень ЭМЕТ, а НДИ сделал темой дня пресловутый "русский" голос. Более чем когда бы то ни было на этих выборах голосовали за "своих". Коалицию при таком раскладе сформировать почти невозможно.

Во всяком случае, если никто из участников этой драмы не захочет отказаться от своих предвыборных обещаний, проклятий и бойкотов, в марте 2020 года мы будем избирать Кнессет 23-го созыва.

В наиболее тяжелой ситуации находится сейчас Биньямин Нетаниягу. Итоги этих выборов лишили его надежды политическим путем решить его юридические проблемы. Даже если Нетаниягу удастся сформировать коалицию, надежда его на то, что в грозный час эта коалиция поддержит его просьбу о депутатском иммунитете, растаяла вместе с большинством в парламенте. Если Нетаниягу и будет премьер-министром, то, судя по всему, ему придется совмещать эту должность с титулом подсудимого. Согласятся ли на это в "Кахоль Лаван"? Нет. Именно поэтому там не отвергают на корню предложение Нетаниягу о создании правительства национального единства, там лишь требуют предоставить Ганцу право быть первым в ротации. (О том, что в "Кахоль Лаван" такую модель не отвергают, NEWSru.co.il писал в самом начале предвыборной кампании). Именно поэтому в "Ликуде" категорически отказываются даже обсуждать вопрос о таком порядке ротации. Обмен заявлениями по поводу создания правительства национального единства более всего напоминает процесс переговоров между израильтянами и палестинцами. Каждый хочет, чтобы в провале обвинили вторую сторону. Реальной надежды на успех нет ни у кого.

22 сентября президент государства начнет консультации с главами фракций по поводу того, на кого возложить формирование правительства. Ключевыми остаются партии НДИ и Объединенный арабский список. Нетаниягу, судя по всему, не получит рекомендации Либермана, уже не говоря об Аймане Удэ, и останется с 55 рекомендациями. В политических кругах полагают, что Либерман не порекомендует и Ганца, так как тот не представил доказательств своей готовности формировать только светское правительство. Если глава "Кахоль Лаван" не получит рекомендации Либермана и Удэ, на которого оказывается мощное давление не рекомендовать партию трех бывших начгенштабов, то значительно больше рекомендующих будет у Нетаниягу. Означает ли это, что он автоматически получит право формировать правительство? Отнюдь. Президент Ривлин попытается точно понять, у кого меньше шансов провалиться.

Кто бы из двоих соискателей ни получил право быть первым, им предстоит решать почти неразрешимые задачи. Ганцу для формирования коалиции необходимо либо договариваться с ультраортодоксами, либо идти на правительство с "Ликудом" и Либерманом. И то, и другое выглядит трудновыполнимым. Еще одна возможность – это привлечь на свою сторону кого-то из умеренно правых и неумеренно недовольных Нетаниягу. Такими кандидатами могли бы быть Беннет или Шакед, но они уже заявили, что войдут лишь в правительство национального лагеря. Да и Нетаниягу, объединивший всех своих сторонников в единый блок для ведения коалиционных переговоров, и подписавший их (хорошо, что не кровью) под обязательством не входить ни в одну коалицию автономно, лишил их такой возможности. 19 сентября стало известно, что Нетаниягу и "Ямина" могут формально объединиться для того, чтобы "Ликуд" был безусловно наибольшим блоком в Кнессете.

Нетаниягу, в случае получения им мандата на формирование правительства, предстоит решать не менее сложные задачи. Ему необходимы шесть депутатов, которые дадут ему возможность сформировать коалицию. Иными словами, одной лишь Орли Леви-Абукасис явно недостаточно. Идеальным для премьера было бы возвращение Либермана в объятия недавних партнеров по правому лагерю, однако вероятность этого крайне мала. Удастся ли ему расколоть блок "Кахоль Лаван"? Сомнительно. Нетаниягу продолжает возглавлять блок из 55 депутатов.

В настоящий момент есть гораздо меньше ответов, чем вопросов о том, что ждет политическую систему. Единственное, что известно наверняка – это график ожидаемых событий. 25 сентября президент поручит одному из кандидатов формирование правительства. 23 октября истечет первый срок, и скорее всего, кандидат попросит президента о еще 14 днях. Ранее Реувен Ривлин заявлял, что предоставление дополнительного времени далеко не является автоматическим, но скорее всего не откажет. 6 ноября истечет срок, отведенный первому кандидату, и три дня спустя мандат перейдет к конкуренту. У того будут лишь 28 дней, и 7 декабря истечет отведенный и ему срок. После этого депутаты получат три недели, в ходе которых они смогут порекомендовать любого из них, имеющего поддержку 61 парламентария. Если и этого не произойдет, то 28 декабря Кнессет будет автоматически распущен, а выборы в парламент 23-го созыва состоятся 31 марта 2020 года.

Сегодня третьи выборы за год выглядят как нечто из мира ненаучной фантастики. Но кто мог поверить в начале мая, что Либерман, Нетаниягу и Лицман так и не сумеют договориться? В НДИ и не только там полагают, что если Нетаниягу не сумеет сформировать правительство, то в "Ликуде" начнется бунт, который приведет к тому, что будут объявлены праймериз, и эпоха Нетаниягу закончится. Именно поэтому премьер-министр так активен. У него осталось очень мало времени.





