Пресс-служба ЦАХАЛа: ХАМАС действует за спинами детей и подростков. ВИДЕО

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео беспорядков на границе сектора Газы, возникших в ходе четвертой пятницы "марша возвращения", 20 апреля.

По оценкам ЦАХАла, в "марше" принимали участие около 10 тысяч арабов. При этом ХАМАС продолжал использовать детей и подростков в качестве "живых щитов", осуществляя провокации и террористические нападения за их спинами.

Кадры, сделанные накануне во время беспорядков, запечатлели, как группа террористов, среди которых несколько подростков, поджигает разделительное сооружение. При этом другая группа в это время пытается оттащить фрагмент забора с помощью веревки, чтобы проникнуть на израильскую территорию.

Попытки разрушить разделительные сооружения осуществлялись, как всегда, под прикрытием "отвлекающих маневров": швыряния камней в сторону военнослужащих ЦАХАЛа и запускания горящих воздушных змеев.

Утром в пятницу ВВС ЦАХАЛа разбросали над Газой листовки с призывом не поддаваться на пропаганду ХАМАСа и не участвовать в провокациях на границе.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями. ЦАХАЛ подчеркивает, что не позволит участникам беспорядков нанести ущерб инфраструктуре безопасности Израиля, в частности, разделительному забору, защищающему израильтян от террористов.





