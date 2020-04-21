Правительство блоков и сменный премьер-министр: подробности коалиционного соглашения

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц намерены завершить принятие пакета законопроектов, оговоренных коалиционным соглашением, до истечения 21 дня, предоставленного Кнессету для избрания кандидата на пост премьер-министра.

Как сообщает радиостанция "Кан Бет", после этого президенту будет направлено письмо за подписью 61 депутата с просьбой передать мандат Биньямину Нетаниягу.

Согласно договору между премьером и главой "Кахоль Лаван", Нетаниягу будет первым в ротации, и поэтому формировать коалицию может только он. Если БАГАЦ не удовлетворит иск, запрещающий Нетаниягу формировать коалицию, то через несколько дней после обращения к президенту, правительство будет представлено парламенту.

21 апреля Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц сделают заявление для прессы и представят коалиционное соглашение. Соглашение между премьер-министром и главой "Кахоль Лаван" предусматривает модель формирования правительства, подобной которой не было в политической истории Израиля. В рамках соглашения, к присяге будут приведены одновременно два премьер-министра: первые полтора года Нетаниягу будет занимать должность премьер-министра, а Бени Ганц должность сменного премьер-министра и исполняющего обязанности премьер-министра, а через полтора года в должность главы правительства вступит Бени Ганц, а Нетаниягу станет сменным премьер-министром. При этом в коалиционных соглашениях записано, что если Нетаниягу подает в отставку до истечения своего срока, то в должность вступает Бени Ганц, а Нетаниягу вернется на пост премьер-министра через полтора года, что обеспечит ему возможность идти на выборы будучи действующим премьер-министром.

Как сообщалось накануне, сразу после подписания коалиционного соглашения были поданы апелляции с требованием запретить Биньямину Нетаниягу формировать правительство, так как он является обвиняемым в уголовных преступлениях. В соглашении оговорено, что если один из кандидатов по той или иной причине не сможет формировать коалицию, то "Ликуд" и "Кахоль Лаван" совместно инициируют роспуск Кнессета и объявление досрочных выборов.

Формирующееся правительство определено на первые полгода как правительство чрезвычайного положения, и только потом оно становится правительством национального единства, при этом Нетаниягу и Ганц по соглашению между собой могут продлевать статус правительства чрезвычайного положения.

У правительства в настоящий момент нет сформулированной повестки дня, и согласовано, что в период работы правительства чрезвычайного положения никакие законодательные инициативы продвигаться не будут.

В соглашении оговаривается, что в ходе каденции будет принят закон о призыве. Этот закон будет утвержден в той форме, в которой его представило министерство обороны в период когда министром обороны был Авигдор Либерман. Единственной поправкой будет передача полномочий правительству определять квоты. В тексте нынешнего законопроекта говорится о том, что квоты должны быть записаны в законе. Разногласия по этому вопросу привели к провалу коалиционных переговоров между "Ликудом" и НДИ после выборов в апреле 2019 года.

Закон о национальном государстве останется неизменным, а "закон Каминиц" об ужесточении наказания за незаконное строительство будет пересмотрен.

Будущая коалиция определяется как коалиция блоков: блок "Ликуда" и его сторонников и блок "Кахоль Лаван" и его сторонников. В период правительства чрезвычайного положения оно будет состоять из 32 министров, а затем расширится до 36.

Блок "Ликуда получит следующие министерства: финансов, иностранных дел на вторую половину каденции, министерство внутренней безопасности, просвещения, транспорта, строительства, здравоохранения, энергетики, экологии, министерство по делам религий, министерство по делам разведки, министерство регионального сотрудничества, министерство развития Негева, Галилеи и периферии, а также министерство по вопросам Иерусалима и еврейского наследия.

Блок "Кахоль Лаван" и его партнеры получат следующие министерства: обороны, иностранных дел на первую половину каденции, юстиции, экономики, труда и социального обеспечения, связи, сельского хозяйства, культуры и спорта, алии и интеграции, туризма, министерство по делам меньшинств, по делам диаспоры, министерство науки и космоса, министерство стратегического планирования и министерство социального равноправия.

Пост спикера Кнессета останется за "Ликудом" на весь период каденции. В "Кахоль Лаван" по-прежнему возражают против возвращения Юлия Эдельштейна на эту должность.

Блок "Ликуда" и его партнеров возглавит следующие комиссии Кнессета: финансовую, законодательную, комиссию по борьбе с эпидемией коронавируса, комиссию по труду и соцобеспечению, по алие и абсорбции, по борьбе с наркотиками, экономическую комиссию.

Блок "Кахоль Лаван" и его партнеров получит руководство следующими комиссиями: по иностранным делам и обороне, по внутренним делам, по образованию, по науке и технологии, комиссия по статусу женщин, комиссия по защите детей, организационная комиссия Кнессета.

Пост главы коалиции будет занимать представитель той партии, лидер которой является действующим премьер-министром.

Новый посол Израиля в США будет назначен в период пребывания Бени Ганца на посту премьер-министра, посол Израиля в ООН, а также послы в Великобританию, Францию и Австралию будут назначаться в период пребывания Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра.

В коалиционном соглашении оговаривается, что коалиция инициирует утверждение, так называемого, "норвежского закона", позволяющего министрам и замминистрам подать в отставку с поста депутатов, чтобы дать возможность большему числу парламентариев работать в комиссиях и подкомиссиях. Оговаривается, что подать в отставку могут до двух человек одновременно из каждой фракции более 20 депутатов.







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