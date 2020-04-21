Бывшие партнеры по коалиции, Лапид и Ганц, выступили с заявлениями для прессы

Вечером 21 апреля бывшие партнеры по блоку Яир Лапид и Бени Ганц выступили с заявлениями для прессы. Лапид назначил свой брифинг после того, как стало известно о времени выступления Ганца, так, чтобы опередить его на несколько минут. Это было первое выступление будущего главы парламентской оппозиции после подписания коалиционного соглашения между "Ликудом" и "Кахоль Лаван".

Яир Лапид

Лидер партии "Еш Атид" говорил о том, что в самый тяжелый момент для экономики Израиля создано самое "раздутое" и дорогое правительство, которое он назвал "бюрократическим чудовищем". По словам Лапида, создаются "пустые министерства" ради трудоустройства "своих людей".

По словам будущего лидера оппозиции, Ганц и Ашкенази даже не попытались сделать вид, что их интересует кризис, вызванный эпидемией коронавируса. Их, по его мнению, больше интересуют будущие должности.

Лапид заявил, что Ганц обманул своих избирателей. "Такого мошенничества Израиль не видел с момента своего основания. Всякий, кто вошел в это правительство, является продажным", - сказал он.

Яир Лапид призвал израильтян не верить больше тем, кто их однажды обманул, и делать ставку на политиков, которые держат данное слово.

Он заявил, что правительство Нетаниягу-Ганца неизбежно развалится. "Это случится даже раньше, чем вы думаете. Я знаю, как эти люди относятся друг к другу", - сказал он.

Лидер "Еш Атид" пообещал, что он продолжит бороться с нынешним правительством в Кнессете, суде, на улицах. "У нас есть страна, которую необходимо спасти, и мы не откажется от этого", - заключил он.

Бени Ганц

Глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц сделал заявление для СМИ, в котором представил свою позицию по поводу соглашения с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также опосредованно ответил на обвинения в свой адрес со стороны бывшего партнера по коалиции.

Ганц заявил, что решение о создании правительства чрезвычайного положения и национального единства с "Ликудом" было продиктовано ситуацией, в которой находится Израиль в связи с эпидемией коронавируса. "Мы находимся в разгаре тяжелейшего экономического, социального кризиса, также кризиса в сфере здравоохранения, равного которому не было уже десятки лет", - заявил Бени Ганц. Он подверг завуалированной критике своих недавних партнеров по блоку "Кахоль Лаван", заявив, что они предпочли "политическую победу победе над коронавирусом в то время, как он предпочел не побеждать в Фейсбуке, а побеждать коронавирус".

"Идти на выборы, когда сотрудники ЗАКА эвакуируют тела пожилых людей, скончавшихся в одиночестве от коронавируса, это - безответственно. Идти на выборы, когда более миллиона израильтян лишены работы, это возмутительно и недопустимо", - заявил Бени Ганц.

Он несколько раз подчеркнул, что в рамках соглашения с "Ликудом" ему удалось сохранить независимость демократических институтов государства, и, в частности, судебной системы.

Ганц отметил, что в последнюю неделю он не раз беседовал с Биньямином Нетаниягу, и они достигли соглашения по всем спорным вопросам, стоявшим на повестке дня. "Я не скрою, что многое я хотел бы видеть иным, например, я хотел бы, чтобы правительство было не таким раздутым. Я уверен, что Биньямин Нетаниягу также как и я хотел бы видеть правительство полностью отвечающее его идеологическим воззрениям, однако после того, как мы трижды шли на выборы и никому не удалось победить, у нас не было иного выхода, кроме как создать правительство национального единства. Я уважаю тех, кто разочарован", - резюмировал Бени Ганц.

Бени Ганц напомнил, что сразу после формирования правительства будет создан кабинет по борьбе с коронавирусом, в который войдут главы всех релевантных министерств и ведомств. "Я буду ответственным министром обороны, а со временем - премьер-министром государства Израиль", - сказал он.