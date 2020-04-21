В День памяти кладбища будут закрыты, в День независимости – "полный карантин"

Дважды 21 апреля Биньямин Нетаниягу собирал специалистов для обсуждения подготовки к проведению Дня памяти павших и жертв террора, а также Дня независимости.

Пресс-служба главы правительства сообщила, что в консультациях участвовали: министр обороны, министр здравоохранения, министр внутренней безопасности, министр культуры, глава канцелярии премьер-министра, начальник генерального штаба, генеральный директор министерства обороны, генеральный директор министерства здравоохранения, генеральный инспектор полиции, юридический советник правительства, глава управления противодействия терроризму и тыла СНБ и другие.

Телеканал "Кан-11" передал, что на вечернем совещании было принято решение запретить посещение военных кладбищ и мемориалов. Подъезды к ним будут перекрыты полицией. Родственникам, потерявшим близких, будет предложено посетить их могилы в любой другой день.

Траурные мероприятия будут проводиться в отсутствие публики.

Кроме того, принято решение о введении "полного карантина" в День Независимости с использованием мер, которые применялись во время праздника Песах.

Эти решения нуждаются в утверждении правительством. Телефонное голосование состоится позднее.

Тами Шелах, председатель организации вдов и сирот ЦАХАЛа, осудила решение главы правительства Биньямина Нетаниягу закрыть кладбища в День памяти. Тем не менее, она обратилась к семьям, потерявших близких, с просьбой оставаться в День памяти дома.