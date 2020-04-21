Израиль отмечает День Катастрофы и героизма евреев

21 апреля продолжаются мероприятия Дня Катастрофы и героизма евреев Европы и Северной Африки. Как и накануне, большинство из них будут транслироваться в записи или проходить без публики.

В Израиле проживают 189,5 тысяч выживших в Холокосте

В 10:00 по всей стране прозвучала двухминутная траурная сирена. Сразу после этого в Иерусалиме началась церемония возложения венков к мемориалу участникам восстания в Варшавском гетто. Церемония проходит без публики. В Кнессете проходит специальное пленарное заседание, посвященное этому дню.

В 11:00 началась трансляция традиционного мероприятия "У каждого человека есть имя", в ходе которого будут зачитываться имена погибших в Холокосте. Церемония с участием политического руководства государства была записана заранее в различных точках страны. Отмечается, что в момент съемок на месте находилось не более десяти человек. Церемония в "Яд ва-Шем" не состоится. Отменена и официальная церемония в шатре "Изкор".

В 17:30 будет транслироваться заранее записанная церемония молодежных организаций, организованная министерством просвещения совместно с комплексом "Яд ва-Шем".

Впервые за 71 год не состоится церемония в кибуце Лохамей а-Гетаот, которая в прошлые годы завершала мероприятия Дня Катастрофы. В 16:30 пройдет виртуальная церемония, которая будет транслироваться в социальных сетях. Церемония в кибуце Яд Мордехай пройдет без участия публики.

Впервые отменен и Марш жизни в Польше. 32-й Марш не состоится. Вместо этого в интернете пройдет альтернативное мероприятие, в ходе которого участники смогут установить виртуальную табличку памяти.

Мероприятия открылись накануне официальной церемонией, которая состоялась на площади Варшавского гетто в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем". Церемония проходила без публики. Выступая на мероприятии, премьер-министр Биньямин Нетаниягу коснулся темы борьбы с эпидемией коронавируса: "В отличие от времен Катастрофы, на сей раз мы вовремя заметили опасность и предприняли правильные шаги: мы закрыли границы государства и поставили все властные структуры на борьбу с эпидемией. Мы скорбим о людях, переживших Катастрофу и ушедших от нас из-за эпидемии коронавируса. Мы переживаем огромное испытание, но оно не может сравниться, ничто не может сравниться с тотальным уничтожением, которое осуществлялось в дни Катастрофы", – заявил премьер-министр.

Президент Реувен Ривлин сказал, выступая на церемонии: "В январе этого года в Иерусалиме собрались лидеры разных стран, чтобы еще раз заявить о своем обязательстве передавать из поколения в поколение уроки Катастрофы. Мы вместе озвучили простую, но крайне важную истину: все мировые лидеры, все граждане мира должны объединиться для борьбы с антисемитизмом, расизмом, фашизмом, для защиты демократии и демократических ценностей".