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Отчет о работе общественного транспорта: автобус №82 компании "Дан" лидирует по количеству жалоб

время публикации: 15:24 | последнее обновление: 15:26 блог версия для печати фото
Отчет о работе общественного транспорта: автобус №82 компании "Дан" лидирует по количеству жалоб

Организация пользователей общественного транспорта "15 дакот" предоставила NEWSru.co.il отчет о жалобах на работу автобусов за второй квартал 2017 года.

В общей сложности за указанный период в организацию было подано 1800 жалоб на работу автобусов на 470 маршрутах по всей стране.

Больше всего претензий поступило на автобус №82 компании "Дан", следующий по маршруту Петах-Тиква-Тель-Авив. На втором месте – автобус №19 компании "Эгед", курсирующий по Иерусалиму от Хар а-Цофим до больницы "Адаса" (Эйн-Керем). На третьем – автобус №605 компании "Натив-Экспресс", следующий из Нетании в Тель-Авив.

В список 15 маршрутов, на которые больше всего жаловались пользователи, также вошли автобусы №90 и №347 компании "Метрополин", автобусы №249, №6, №419, №501 и №405 компании "Эгед", автобусы №189, №66 и №289 компании "Дан", автобус №168 компании "Кавим" и автобус №38 компании "Хайфа".

Чаще всего пользователи жаловались на опоздания автобусов, либо невыполнение рейса (41,63% жалоб), низкую частоту движения транспорта (11,43%), на то, что автобус пропускал свою остановку (10,93%).

Как пишет сайт Walla, в министерстве транспорта отчет организации "15 дакот" назвали "непрофессиональным и тенденциозным". В ведомстве также подчеркнули, что оно регулярно проводит собственные проверки работы общественного транспорта.

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