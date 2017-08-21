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В Израиле

20-й канал: активисты "Ликуда" опасаются, "рейдерского захвата" партии левыми

время публикации: 16:12 | последнее обновление: 16:12 блог версия для печати фото
20-й канал: активисты "Ликуда" опасаются, "рейдерского захвата" партии левыми

Активисты Национального штаба "Ликуда" бьют тревогу по поводу того, что израильские левые пытаются внедрить в партию своих людей, чтобы повлиять на ее политику изнутри.

"Левые силы в последнее время использовали огромные ресурсы, чтобы склонить влево "Ликуд". Если их усилия увенчаются успехом, то во время следующих выборов в Кнессет мы увидим в партийном списке таких людей как Гури Альфи", - цитирует сайт 20-го канала ИТВ письмо, которое было разослано активистами Национального штаба членам Кнессета от "Ликуда" и членам партийного центра.

Активисты Национального штаба выражают озабоченность по поводу увеличивающейся силы "новых ликудников", численность которых в центре партии, по их оценкам, уже составляет несколько тысяч человек.

Источник "Ликуде" заявил 20-му каналу ИТВ, что "новые ликудники" цинично используют демократичность внутренней избирательной системы партии.

20-й канал сообщил, что в последние дни "Ликуд" пытается остановить увеличение численности фракции "новых ликудников". В том числе было принято решение приостановить регистрацию новых членов через интернет.

Ранее сайт "Маарив" писал, что проверка государственного регистратора партий показала, что около 10.000 новых членов "Ликуда" являются одновременно членами других партий, что запрещено законом.

По оценке руководства "Ликуда", около четверти из них являются членами группы "Новые ликудники", созданной с целью изменения политики партии власти изнутри.

Данные "Ликуда" и регистратора партий свидетельствуют, что 5.746 новых членов являются также членами партии "Авода", 2.862 новичка – члены партии "Байт Иегуди", а 1.297 – члены партии МЕРЕЦ.

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