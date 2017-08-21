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В Израиле

В больнице "Бейлинсон" скончалась 33-летняя роженица

время публикации: 16:24 | последнее обновление: 16:24 блог версия для печати

В родильном отделении больницы "Бейлинсон" в результате эмболии околоплодными водами скончалась 33-летняя роженица. Ребенок, появившийся на свет на 41-неделе, выжил, но его состояние оценивается врачами как тяжелое. Он доставлен в отделении неонатальной терапии больницы "Шнейдер" в Петах-Тикве.

Эмболия околоплодными водами- редкое осложнение, возникающее вследствие попадания околоплодной жидкости в кровеносную систему матери. Эмболия околоплодными водами возникает в одном случае на 40.000 родов, и смертность при амниотической эмболии превышает 60%.

Информация об инциденте была передана в министерство здравоохранения. Врачи отмечают, что предугадать подобное осложнение практически невозможно.

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