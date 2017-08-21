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В Израиле

Жительница Тират-Кармель погибла от удара током во время "медового месяца"

время публикации: 21:38 | последнее обновление: 22:15 блог версия для печати фото
Жительница Тират-Кармель погибла от удара током во время "медового месяца"

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в Тират-Кармеле поступило сообщение о молодой женщине, потерявшей сознание, по всей видимости, после удара током.

По словам фельдшера МАДА Асада Джо Хадада, когда "скорая" прибыла на место происшествия, молодая женщина уже не дышала и у нее не прощупывался пульс. После серии реанимационных мероприятий парамедики были вынуждены констатировать ее смерть.

По информации сайта 0404.co.il, трагедия произошла в религиозной семье. Только неделю назад 24-летняя жительница Тират-Кармеля вышла замуж. Девушка принимала душ перед последним чтением "Шева брахот", когда получила удар током.

Пресс-служба полиции сообщила, что тело будет отправлено в Институт медицинской экспертизы для установления причин смерти.

В понедельник, 21 августа, в Ашдоде во время ремонтных работ в одной из школ получил удар током электрик. Мужчина скончался на месте.

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