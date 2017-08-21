На трассе №1 трактор задел мост и упал с грузовика

В понедельник, 21 августа, трактор задел мост и упал с грузовика на трассе №1 в районе развязки Бен-Гурион в сторону Тель-Авива.

В результате ДТП травмы получили три человека, находившиеся в автомобиле, который проезжал рядом с местом падения трактора. Один находится в состоянии средней степени тяжести, двое ранены легко.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу "Шиба" (Тель а-Шомер).

Из-за аварии трасса №1 была перекрыта для движения от развязки Лод до развязки Шапирим.