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На трассе №1 трактор задел мост и упал с грузовика

время публикации: 12:31 | последнее обновление: 14:15 блог версия для печати фото
На трассе №1 трактор задел мост и упал с грузовика
На трассе №1 трактор задел мост и упал с грузовика

В понедельник, 21 августа, трактор задел мост и упал с грузовика на трассе №1 в районе развязки Бен-Гурион в сторону Тель-Авива.

В результате ДТП травмы получили три человека, находившиеся в автомобиле, который проезжал рядом с местом падения трактора. Один находится в состоянии средней степени тяжести, двое ранены легко.

Фельдшеры скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в больницу "Шиба" (Тель а-Шомер).

Из-за аварии трасса №1 была перекрыта для движения от развязки Лод до развязки Шапирим.

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