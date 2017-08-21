В понедельник, 21 августа, полиция Израиля получила четыре новых вертолета H125 компании Airbus.

Модель H125 превосходит все остальные однодвигательные вертолеты в своем классе по техническим характеристикам, многофункциональности и уровню безопасности.

Этот вертолет приспособлен к эксплуатации высокогорья и жаркого климата, способен перевозить больше грузы.

Пресс-служба полиции отмечает, что новые вертолеты будут использоваться не только для воздушного патрулирования, но и для тушения пожаров и в спасательных операциях.

В ближайшее время полиция Израиля получит еще два двухдвигательных вертолета H145.