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В Израиле

Полиция Израиля получила четыре новых вертолета H125

время публикации: 20:59 | последнее обновление: 21:07 блог версия для печати фото
Полиция Израиля получила четыре новых вертолета H125
Полиция Израиля получила четыре новых вертолета H125
Полиция Израиля получила четыре новых вертолета H125
ВСЕ ФОТО

В понедельник, 21 августа, полиция Израиля получила четыре новых вертолета H125 компании Airbus.

Модель H125 превосходит все остальные однодвигательные вертолеты в своем классе по техническим характеристикам, многофункциональности и уровню безопасности.

Этот вертолет приспособлен к эксплуатации высокогорья и жаркого климата, способен перевозить больше грузы.

Пресс-служба полиции отмечает, что новые вертолеты будут использоваться не только для воздушного патрулирования, но и для тушения пожаров и в спасательных операциях.

В ближайшее время полиция Израиля получит еще два двухдвигательных вертолета H145.

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