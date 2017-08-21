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В Израиле

Инвалиды, требующие увеличения пособий, вновь блокировали 4-ю трассу

время публикации: 12:44 | последнее обновление: 12:47 блог версия для печати фото
Инвалиды, требующие увеличения пособий, вновь блокировали 4-ю трассу

В понедельник, 21 августа, около полудня группа инвалидов, требующих увеличения пособий, блокировала движение транспорта на 4-й трассе в южном направлении в районе съезда на Ор Акиву.

На место проведения акции протеста прибыли представители правоохранительных органов, которые пытаются навести порядок и обеспечить возможность проезда транспорта.

Напомним, что 9 августа в БАГАЦе началось рассмотрение иска инвалидов, которые требуют уравнять размер пособия по инвалидности с размером минимальной зарплаты. В ответе юридического представителя Кнессета на этот иск говорилось, что истцы должны доказать, что невозможно существовать на пособие по инвалидности, которое на сегодняшний день составляет 2.342 шекеля.

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