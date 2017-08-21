В Джилазуне задержаны подозреваемые в обстреле военных

Более двух недель назад, в субботу, 5 августа, в районе поселка Бейт-Эль из проезжавшего автомобиля были обстреляны военнослужащие ЦАХАЛа. Машина с террористами скрылась в лагере беженцев Джилазун (около Рамаллы).

В результате расследования силами армейских разведподразделений и общей службы безопасности были установлены лица, причастные к этому нападению.

В ночь на 6 августа в Джилазуне проводились обыски в домах подозреваемых.

В ночь на 21 августа спецподразделение "Дувдеван" совместно с сотрудниками ШАБАКа провело операцию в Джилазуне, в ходе которой были задержаны четверо местных жителей, подозреваемых в причастности к этой атаке, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Как сообщала ранее армейская пресс-служба, минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 17 палестинских арабов, семеро из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе шестеро активистов ХАМАСа. Задержанные были переданы для допросов следователям ШАБАКа. Однако в утреннем сообщении операция в Джилазуне не упоминалась, эта информация была разрешена к публикации только во второй половине дня.