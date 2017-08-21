Предъявлены обвинения террористке, совершившей нападение в Иерусалиме 12 августа

В понедельник, 21 августа, прокуратура передала в окружной суд в Иерусалиме обвинительное заключение против 29-летней Фадвы Хамады, жительницы арабского квартала Сур Бахар (Цур Бахер), 12 августа совершившей теракт около Шхемских ворот Старого города.

Согласно тексту обвинения, 12 августа 2017 года около полудня Фадва Хамада с ножом в руках (длина лезвия 12 см) на улице А-Невиим напала на людей, выходивших из Старого города. Она ранила одного человека в руку и преследовала его, пытаясь нанести другие удары, а также напала на еще одного еврея, но его ей ранить не удалось. Обвинение ей предъявлено по двум пунктам.