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В Израиле

В Нагарии мужчина получил тяжелые травмы при переноске холодильника

время публикации: 08:51 | последнее обновление: 08:57 блог версия для печати фото
В Нагарии мужчина получил тяжелые травмы при переноске холодильника

На улице Рав Маймон в Нагарии в результате падения холодильника пострадал переносивший его мужчина в возрасте около 40 лет.

Пострадавший был доставлен в больницу с травмами головы и конечностей. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Напомним, что 14 августа в жилом доме на улице Мивца Кадеш в Ришон ле-Ционе погиб 40-летний мужчина, житель Тель-Авива. На лестничной площадке на него упал холодильник, когда он помогал своему другу поднять его в квартиру. В результате мужчина получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте.

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