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В Израиле

Глава "Мосада" примет участие во встрече Нетаниягу с Путиным

время публикации: 14:24 | последнее обновление: 14:24 блог версия для печати

Директор службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэн присоединится к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу в ходе визита в Сочи, сообщает портал walla.

Во встрече с президентом России, которая состоится в среду, 23 августа, примет участие также министр экологии и министр по делам Иерусалима и связям с диаспорой Зеэв Элькин.

Встреча будет посвящена ситуации в Сирии и усилению позиций Ирана на ее территории.

Напомним, что Коэн недавно вернулся из Вашингтона, где обсуждал ситуацию в Сирии с американским руководством.

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