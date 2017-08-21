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В Израиле

Ответственный за склад оружия в полиции обвиняется в краже патронов

время публикации: 13:44 | последнее обновление: 13:51 блог версия для печати фото
Ответственный за склад оружия в полиции обвиняется в краже патронов

В понедельник, 21 августа, отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), предъявил прапорщику Салаху Джабару обвинение в краже оружия и создании препятствий следствию.

Джабар являлся ответственным за склад оружия в отделе Давид в Иерусалиме.

Согласно обвинительному заключению, начиная с 2016 года Джабар передал своему двоюродному брату сотни патронов для пистолета.

Родственнику полицейского, а также их общему другу предъявлены обвинения в передаче оружия и преступном сговоре.

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