Ответственный за склад оружия в полиции обвиняется в краже патронов

В понедельник, 21 августа, отдел минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), предъявил прапорщику Салаху Джабару обвинение в краже оружия и создании препятствий следствию.

Джабар являлся ответственным за склад оружия в отделе Давид в Иерусалиме.

Согласно обвинительному заключению, начиная с 2016 года Джабар передал своему двоюродному брату сотни патронов для пистолета.

Родственнику полицейского, а также их общему другу предъявлены обвинения в передаче оружия и преступном сговоре.