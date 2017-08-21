Прогноз погоды на 21 августа: малооблачно и жарко, небольшое понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 21 августа, будет маооблачно и жарко. Температура воздуха несколько ниже, чем вчера, и немного выше среднесезонной.

В Иерусалиме – 20-29 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 28-39. В Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 19-30, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 27-31, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-37, на Голанских высотах – 19-34.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 60-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

Во вторник без существенных изменений. В среду ожидается небольшое повышение температуры. В четверг – дополнительное повышение температуры, очень жарко.