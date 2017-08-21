Житель Буэйне-Нуджидат признан виновным в изнасиловании и убийстве Ринат Руас

В понедельник, 21 августа, окружной суд в Беэр-Шеве признал Билаля Шакера, 33-летнего жителя деревни Буэйне-Нуджидат в Нижней Галилее, виновным в изнасиловании и убийстве Ринат Руас. Преступление было совершено в 2005 году в Ашдоде.

Согласно версии следствия, Шакер встретил Ринат Руас, когда она возвращалась с работы в Тель-Авиве домой в Ашдод. Девушка не появилась дома, и родители сообщили в полицию. После интенсивных поисков тело Ринат со следами тяжелого насилия было обнаружено неподалеку от одной из строек города.

На протяжении девяти лет полиция не могла выйти на след убийцы. В июне 2014 года Шакер был задержан за участие в драке в Кирьят-Малахи. У него были взяты пробы ДНК, которые совпали с взятыми на месте убийства. Полиция задержала Шакера, который категорически отрицал причастность к инкриминируемым ему действиям.