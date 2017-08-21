Опубликованы пункты плана Гидеона Саара по улучшению системы образования

Во вторник, 22 августа, в академическом колледже "Оно" пройдет однодневная конференция на тему образования и воспитания. Ее инициатор – бывший министр просвещения Гидеон Саар. Цель конференции – заложить основу новым идеям и обсудить процессы и необходимые перемены в сфере образования, сообщает пресс-служба Саара.

"На конференции будет представлен план по укреплению статуса профессии учителя. План был разработан специальной комиссией, в составе которой три бывших гендиректора минпроса – Далит Штаубер, Звулон Орлев и д-р Шимшон Шушани. Возглавил комиссию Гидеон Саар. Ее заключения будут переданы президенту государства, главе правительства и министру просвещения", – говорится в сообщении.

В этой связи Саар подчеркнул: "Отчет Маккинзи" (McKinsey & Company), который опубликовал исследование 25 систем образования в разных странах, указывает на то, что качество преподавания, в первую очередь, зависит от качества педагогов. К сожалению, статус учителя в Израиле довольно низкий. Это происходит по многим причинам: низкие требования к абитуриентам, заработная плата, преждевременные отставки (четверть учителей бросают свою профессию в первые 5 лет работы), нехватка качественных директоров школ. Реформы Офек Хадаш и Оз ле-Тмура значительно затормозили регрессию в статусе профессии педагога, в зарплатах и способствовали развитию системы образования. Эти реформы – основа необходимых перемен, фундамент. Теперь необходимо завершить "строительство здания". Строительство должно осуществляться систематически, учитывая все необходимые аспекты".

По словам бывшего министра просвещения, цель предлагаемого плана – "превратить профессию учителя в востребованную, и тем самым укрепить статус педагога, повысить уровень педагогического персонала и улучшить качество израильской системы образования".

Ниже опубликованы пункта плана Саара, предоставленные его пресс-службой:

1. Провозглашение правительством задачи по укреплению статуса учителей и воспитателей является национальной и социальной целью. Ради достижения этой цели должны быть приложены усилия со стороны всех ведомств, включая местные власти.

2. Утверждение закона о "статусе педагога", который, кроме регуляции, установит минимальные требования к будущему педагогу.

3. Ужесточение условий получения диплома преподавателя: для работы в школе необходимо получить первую и вторую академическую степень. Общий процесс подготовки продлится четыре года. Второй курс подготовки – двухгодичный, предназначен для тех, у кого первая академическая степень не связана с образованием. После окончания курса они получат вторую степень по образованию. Для поступления необходим средний балл не ниже 80.

4. Открытие программы "Кадеты общественного образования". Кандидаты после тщательного отбора смогут учиться на преподавателя и получить диплом бесплатно, вдобавок, они получат хорошую стипендию и гарантированное место работы после окончания обучения. От них требуется дать обязательство проработать в системе просвещения семь лет.

5. Зарплата. Начинающий учитель должен получать восемь тысяч шекелей в месяц (бюджет повышения зарплаты – полмиллиарда шекелей). Средняя зарплата в Израиле – десять тысяч шекелей, и сегодня учитель должен работать 13 лет, чтобы получать такую сумму. Необходимо сократить этот срок до семи лет.

6. Реформа процесса подготовки учителей в соответствии с требованиями XXI века. Особый упор следует сделать на развитие таких качеств, как укрепление личных способностей, уверенности в себе и умения выступать перед аудиторией, учитывать социальные и эмоциональные потребности учащихся и вести с ними дискуссии, умение работать с учениками с особыми потребностями, умение применять и внедрять новые технологии.

7. Повышение квалификации: минпрос предоставит учителям двухнедельные курсы повышения квалификации во время каникул. Курсы будут выбирать директора школ. Кроме того, учителя, имеющие вторую академическую степень и показавшие отличную работу в течение десяти лет стажа, смогут перейти на работу на полставки и сделать третью академическую степень с полным сохранением зарплаты в этот период. А также, учителя с десятилетним стажем, показавшие отличную работу, смогут проводить инструктаж для преподавателей в других школах своего округа в рамках распространения опыта.

8. К начинающему учителю директор приставит опытного преподавателя, который будет посещать его уроки, консультировать и инструктировать его. Через два года куратор представит свою оценку работы нового преподавателя.

9. Дифференцированное поощрение. Учителя получат продвижение и дополнительные бонусы не только в зависимости от образования и стажа, но также в зависимости от успеваемости учеников и личных достижений.

10. Компьютеризированное преподавание. Будут открыты курсы для дистанционного обучения на высочайшем уровне. Цель – позволить всем ученикам получить доступ к качественному образованию и преодолеть неравенство из-за нехватки учителей.

11. Поддержка учителей в случае вмешательства родителей, пытающихся оказать на них давление вплоть до словесного и физического насилия. Одновременно родители будут участвовать в управлении школой, а для родительских комитетов будут проведены разъяснительные семинары по их вкладу в развитие образования.

12. Дресс-код – рекомендуется разработать правила подбора одежды для учителей и директоров.