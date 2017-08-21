Продлен срок задержания шейха Раэда Салаха

По просьбе полиции на четыре дня продлен срок ареста шейха Раэда Салаха, лидера Северного крыла Исламского движения. Прокуратура в суде сообщила, что в ближайший четверг против него будет подано обвинительное заключение.

Раэд Салах будет обвинен в подстрекательстве к насилию и террору, а также в членстве в запрещенной организации.

Раэд Салах был задержан 15 августа. Расследование против него проводилось полицией совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) по распоряжению государственной прокуратуры и под контролем юридического советника.

Согласно данным следствия, уже после объявления организации вне закона подозреваемый несколько раз публично выступал перед различными аудиториями, распространяя идеологию Северного крыла и призывая к насилию. На него также возлагается вина за подстрекательства к беспорядкам во время кризиса на Храмовой горе.