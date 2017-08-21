21 августа 2017 г.
Триумф советчины
Роскошная фигура 52-летней модели
Письмо умершей Глаголевой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:07 Продлен срок задержания шейха Раэда Салаха
19:48 Перекрыто движение транспорта на улице Шауль а-Мелех в Тель-Авиве
17:54 В центре Тель-Авива под землю провалился автомобиль
16:24 В больнице "Бейлинсон" скончалась 33-летняя роженица
16:12 20-й канал: активисты "Ликуда" опасаются "рейдерского захвата" партии левыми
15:54 В августе полиция задержала в Йерухаме 19 нелегалов
15:24 В Рамле ударами ножа тяжело ранена женщина
15:24 Отчет о работе общественного транспорта: автобус №82 компании "Дан" лидирует по количеству жалоб
14:49 Опубликованы пункты плана Гидеона Саара по улучшению системы образования
14:24 Глава "Мосада" примет участие во встрече Нетаниягу с Путиным
В Израиле

Продлен срок задержания шейха Раэда Салаха

время публикации: 20:07 | последнее обновление: 20:07 блог версия для печати фото
Продлен срок задержания шейха Раэда Салаха

По просьбе полиции на четыре дня продлен срок ареста шейха Раэда Салаха, лидера Северного крыла Исламского движения. Прокуратура в суде сообщила, что в ближайший четверг против него будет подано обвинительное заключение.

Раэд Салах будет обвинен в подстрекательстве к насилию и террору, а также в членстве в запрещенной организации.

Раэд Салах был задержан 15 августа. Расследование против него проводилось полицией совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК) по распоряжению государственной прокуратуры и под контролем юридического советника.

Согласно данным следствия, уже после объявления организации вне закона подозреваемый несколько раз публично выступал перед различными аудиториями, распространяя идеологию Северного крыла и призывая к насилию. На него также возлагается вина за подстрекательства к беспорядкам во время кризиса на Храмовой горе.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 августа 2017 г.
Шейх Раэд Салах задержан по подозрению в подстрекательстве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Теракт в Иерусалиме совершили трое родственников из Умм эль-Фахма
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 июля 2017 г.
Глава МВД запретил шейху Раэду Салаху покидать Израиль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 июня 2017 г.
Израиль отчитал посла Турции за приглашение Раэда Салаха
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 июня 2017 г.
Посол Турции в Израиле отужинал с шейхом Салахом, "проповедником ненависти"







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 21 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017