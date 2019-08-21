"Исраэль а-Йом" публикует условия Нетаниягу по "сделке века"

В среду, 21 августа, газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что Израиль и США продолжают обсуждать содержание американского предложения по урегулированию конфликта между Израилем и палестинскими арабами.

Согласно опубликованной информации, представители израильского правительства дали понять американской стороне, что в настоящий момент проект содержит аспекты, которые противоречат интересам Израиля. "Исраэль а-Йом" сообщает со ссылкой на высокопоставленный источник в Иерусалиме, что Израиль определил границы своих уступок. В частности, премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет возражать против выселения даже одного поселенца. Ранее сообщалось, что "сделка века" предусматривает демонтаж форпостов, чей статус не урегулирован. "Израиль не согласится на эвакуацию даже одного человека, на разрушение даже одного поселка в Иудее и Самарии", – заявил источник. Напомним, что в ходе минувшей каденции правительство Нетаниягу демонтировало несколько форпостов, в том числе Амону.

Согласно публикации в "Исраэль а-Йом", Израиль также требует сохранения полного военного контроля над Иудеей и Самарией, единства Иерусалима и заявляет о неготовности на прием "даже одного беженца". В блоке "Кахоль Лаван" заявляют, что ранее, уже в каденцию Трампа, Нетаниягу был готов на уступки, в частности на отказ от гражданского присутствия в Иорданской долине.

Публикация в "Исраэль а-Йом", которая широко цитируется многими арабскими изданиями, в том числе агентством Maan, появилась за 27 дней до выборов, когда "Ликуд" и Нетаниягу ведут борьбу за голоса с правыми партиями. Накануне подробно обсуждался план Израиля по стимулированию эмиграции арабов из Газы. Утром 21 августа радиостанция "Кан Бет" сообщила со ссылкой на слова одного из членов военно-политического кабинета министров, что реализация этого плана остановлена.

Отметим, что перед каждыми выборами Биньямин Нетаниягу делает заявления, полные "правой" риторики. Так, например, перед выборами 2009 года, выступая перед избирателями в Ашкелоне, он пообещал свергнуть режим ХАМАСа в Газе.

За день до выборов 2015 года Биньямин Нетаниягу заявил в интервью сайту NRG: "Если меня выберут, то Палестинское государство создано не будет". Позднее, выступая в Кнессете, глава правительства пояснил, что говорил о существующей ситуации, в которой создание палестинского государства невозможно, а не высказывал свою точку зрения.

Перед апрельскими выборами 2019 года в интервью NEWSru.co.il Биньямин Нетаниягу пообещал распространить израильский суверенитет на все поселенческие анклавы. В ходе нынешней предвыборной кампании это обещание не звучит.

18 августа президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация, скорее всего, опубликует полный текст "сделки века" – плана мирного урегулирования на Ближнем Востоке – после выборов в Израиле, намеченных на 17 сентября.

Ранее предполагалось, что этот документ будет предан гласности летом. "Вероятно, мы подождем с публикацией мирного плана по Ближнему Востоку до окончания выборов в Израиле", – сказал Трамп журналистам, добавив, что "некоторые небольшие фрагменты" могут быть преданы гласности и до того.

По всей видимости, Белый дом не будет спешить с публикацией "сделки века" до формирования коалиции после выборов в Израиле.





