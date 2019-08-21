Российский дипломат: Израиль за полгода отказал во въезде трем тысячам россиян

Российское государственное агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах сообщает, что россияне все чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль.

Согласно указанному источнику, в 2017 году через границу Израиля не пропустили 1,4 тысячи россиян, в 2018-м – 4,3 тысячи, за первое полугодие 2019 года – уже 3 тысячи.

Несмотря на ухудшающуюся из года в год статистику, российский дипломат, имя которого агентство не называется, высказался против копирования опыта Украины, которая стала отвечать "зеркальными мерами" в отношении израильских гостей.

Российские дипломаты предлагают израильским властям сократить сроки рассмотрения просьб об убежище, как уже сделано в отношении граждан Украины и Грузии, и ждут более четких правил и процедур недопуска в страну, отмечается в публикации.

Редакция NEWSru.co.il обратилась в Управление регистрации населения и миграции с просьбой предоставить более точные данные за 2019 год по туристам из России. Нам сообщили, что, по состоянию на 31 июля (то есть за первые семь месяцев этого года), в 2019 году в Израиль прибыли 189.838 туристов из Российской Федерации. 3.560 из них было отказано во въезде на территорию Израиля. Известно, что 584 россиянина остались в Израиле нелегально. 2.177 попросили о предоставлении убежища. 440 нелегалов из России были задержаны и выдворены из Израиля. 538 россиянина нашли в Израиле спутника жизни и попросили о возможности остаться в стране на этом основании. Отметим очевидный рост числа просьб о предоставлении убежища по сравнению с прошлым годом.

В начале этого года начальник службы Управления регистрации населения и миграции в аэропорту имени Бен Гуриона Амнон Шмуэли предоставил редакции NEWSru.co.il данные по странам бывшего СССР за 2018 год. В частности, нам сообщили, что в 2018 году в Израиль из России прибыли 326.000 туристов. 4.348 человек были сразу депортированы. 2.000 россиян остались в Израиле нелегально. 2.772 попросили политическое убежище. 539 человек удалось задержать и депортировать. 904 россиянина нашли в Израиле спутника жизни и попросили о возможности остаться в стране на этом основании.

МВД Украины ранее сообщало, что за первые полгода 2019 года израильские власти отказали во въезде 2,5 тысячам украинских туристов. При этом в 2018 году в Украину не пустили 220 граждан Израиля, в первые полгода 2019-го – 716. Но, как утверждалось в официальном сообщении, с 24 июля ни одного подобного отказа для израильтян при пересечении границы Украины зафиксировано не было. По данным МВД Израиля, в 2018 году в Израиль из Украины прибыли около 158 тысяч туристов. 7.730 из них были депортированы на границе, 3.647 остались нелегально, 1.765 попросили политическое убежище, 4.725 были задержаны и депортированы, 1.569 женились или вышли замуж за израильтян.

Таким образом, в 2019 году на границе Израиля чаще отказывали во въезде туристам из России, чем туристам из Украины. Хотя в 2018-м в Израиле чем не пускали украинцев, чем россиян.





