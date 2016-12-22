Владельцы земель, на которых стоит Амона, просят БАГАЦ не откладывать эвакуацию форпоста

Владельцы земельных участков, на которых стоят дома жителей Амоны, обратились в БАГАЦ, требуя отклонить просьбу о переносе эвакуации форпоста на более позднее время. Об этом сообщила радиостанция "Решет Бет".

Арабские землевладельцы также напоминают суду, что последний срок, данный государству на эвакуацию Амоны, истекает через четыре дня, 25 декабря. И у государства было достаточно времени, чтобы продемонстрировать уважение к закону и к суду.

Отметим, что просьба государства о переносе сроков эвакуации была подана накануне, 20 декабря. Государство просит у суда еще 45 дней для того, чтобы подготовиться к переносу домов на новое место. При этом в иске указывалось, что правительству пришлось приложить огромные усилия для того, чтобы найти решение, которое позволило бы избежать насилия в процессе эвакуации.

Сами жители Амоны одобрили предложенный правительством компромисс 18 декабря.

Если БАГАЦ пойдет на встречу правительству, то крайний срок переноса форпоста сдвинется с 25 декабря на 8 февраля 2017 года.