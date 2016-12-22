БАГАЦ потребовал от жителей Амоны обещание эвакуироваться без сопротивления

Высший суд справедливости до того, как начать рассматривать просьбу государства отложить на 45 дней эвакуацию Амоны, потребовал от жителей форпоста пообещать, что они не будут оказывать сопротивления при эвакуации.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что ответ жители Амоны должны дать до 10:00 четверга, 22 декабря.

Несколькими часами ранее владельцы земельных участков, на которых стоят дома жителей Амоны, обратились в БАГАЦ, требуя отклонить просьбу о переносе эвакуации форпоста на более поздний срок.