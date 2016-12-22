Несовершеннолетние из Бейт-Фаджар подозреваются в производстве оружия

В арабской деревне Бейт-Фаджар были задержаны семеро несовершеннолетних и шесть единиц огнестрельного оружия кустарного производства.
Операция проводилась в ночь на 21 декабря и в ней принимали участие полицейские, детективы округа Иудеи и Самарии, военнослужащие МАГАВ и ЦАХАЛа, сотрудники сил безопасности.
Задержанные подозреваются не только в незаконном хранении оружия, но и в принадлежности к преступной группировке по производству огнестрельного оружия.
Пресс-служба полиции сообщает, что расследование продолжается.