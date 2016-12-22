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В Израиле

"Флотилия свободы" с грузом марихуаны направляется к побережью Тель-Авива

время публикации: 21 декабря 2016 г., 21:50 | последнее обновление: 06:08 блог версия для печати фото
"Флотилия свободы" с грузом марихуаны направляется к побережью Тель-Авива

К Тель-Авиву направляется яхта "Эрдалена" с грузом марихуаны. Находящиеся на борту яхты активисты надеются, что им удастся прорвать "законодательную блокаду" на использование конопли. Свой груз они намерены раздать израильтянам, которые из-за бюрократических сложностей не могут получить разрешение на использование марихуаны в медицинских целях.

Название яхты, поясняет сайт "Мако", образовано от имени министра внутренней безопасности Гилада Эрдана и названия корабля "Альталена", который вез в Израиль груз оружия для подпольной организации Эцель, но был затоплен по приказу Давида Бен-Гуриона.

На борту "Эрдалены" находятся активисты движения за декриминализацию марихуаны, а также 450 кг груза. Флотилию, которая намеревается прорвать "блокаду", возглавляет Орен Левович, бывший лидер партии "Але Ярок".

Ожидается, что судно подойдет к пляжу Гордон в Тель-Авиве в ближайшую пятницу.



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