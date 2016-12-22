Минфин и Центр местной власти договорились о прекращении всеобщей забастовки

Днем 21 декабря состоялась еще одна встреча между представителями министерства финансов и Центром местной власти, по окончании которой было объявлено об окончании всеобщей забастовки.

Сайт Nana10 сообщает, что в четверг, 21 декабря, местные органы власти возобновят оказывать услуги населению в полном объеме.

Вернутся к работе помощники воспитателей в детских садах, а также работники системы просвещения, нанятые на работу через муниципалитеты. Это значит, что возобновятся занятия в школах и детских садах.

Причиной проводившейся 21 декабря забастовки стали запланированные сокращения в бюджете. Местные органы власти требуют оставить в бюджете 230 миллионов шекелей, которые были обещаны на выплату компенсационных субсидий 190 "слабым" местным советам.

Радиостанция "Решет Бет" передала, что сторонам не удалось пока договориться по поводу обещанных субсидий. Следующий раунд переговоров состоится в воскресенье, 25 декабря.

Вместе с тем, 21 декабря, депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер подал в секретариат израильского парламента законопроект, регулирующий процедуру объявления забастовок в детских учебных учреждениях. В соответствии с его законодательной инициативой, объявить забастовку в начальных школах и детских садах будет можно только и исключительно после получения разрешения от суда по трудовым конфликтам и предупреждения, которое должно быть дано не позднее 72 часов до начала самой забастовки.







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