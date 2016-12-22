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В Израиле

Экс-президент Моше Кацав выходит из тюрьмы досрочно

время публикации: 21 декабря 2016 г., 16:00 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 16:07 блог версия для печати фото
Экс-президент Моше Кацав выходит из тюрьмы досрочно
Экс-президент Моше Кацав выходит из тюрьмы досрочно
Экс-президент Моше Кацав выходит из тюрьмы досрочно

В среду, 21 декабря, прокуратура официально сообщила, что она не будет оспаривать вердикт комиссии Управления тюрем об условно-досрочном освобождении экс-президента Израиля Моше Кацава.

Комиссия заседала 18 декабря, однако исполнение решения было отложено на неделю, чтобы у прокуратуры была возможность его опротестовать. После того, как государство отказалось от апелляции, решение об условно-досрочном освобождении Моше Кацава вступило в силу.

Около 15:30 Управление тюрем сообщило, что начался процесс подготовки к освобождению Моше Кацава. Уже сегодня он вернется домой.

Бывший глава государства отбыл пять лет заключения из семи, к которым был приговорен судом за сексуальные преступления. 5 декабря он отметил свой 71 день рождения.

Комиссия по условно-досрочному освобождению наложила на Моше Кацава целый ряд ограничений. Например, он не сможет без специального разрешения выезжать из Израиля до конца 2018 года, в этот период у него не будет права на общение с журналистами. Ему запрещено покидать дом с 22:00 до 6:00. Кроме того, он должен регулярно отмечаться в ближайшем к месту жительства отделении полиции.



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