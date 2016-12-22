Подан законопроект об ограничении на проведение забастовок в школах и детских садах

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер подал 21 декабря в секретариат израильского парламента законопроект, регулирующий процедуру объявления забастовок в детских учебных учреждениях.

В соответствии с законодательной инициативой парламентария от НДИ, объявить забастовку в начальных школах и детских садах будет можно только и исключительно после получения разрешения от суда по трудовым конфликтам и предупреждения, которое должно быть дано не позднее 72 часов до начала самой забастовки.

"Ситуация, при которой десятки тысяч родителей, наемных работников и владельцев бизнесов, превращаются в заложников конфликта между местной и центральной властью- возмутительна и недопустима. Та легкость, с которой сегодня была объявлена забастовка и тот факт, что в ней приняли участие даже местные советы, которые никак не пострадают от сокращения бюджета, свидетельствует о пренебрежительном отношении госсектора к работникам частного сектора. Пришло время положить конец порочной практике, когда центральные и местные органы власти воюют друг с другом за счет общественности. Возможно, они запамятовали, что именно граждане государства платят им зарплату", - цитирует Одеда Форера пресс-служба НДИ.

Законопроект был подан после того, как в 6 часов утра 21 декабря органами местного самоуправления была объявлена забастовка, которая коснулась средних и начальных школ, детских садов и муниципальных служб.





