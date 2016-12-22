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В Израиле

В южном Тель-Авиве завершилась операция по задержанию предполагаемого террориста

время публикации: 21 декабря 2016 г., 20:47 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 20:49 блог версия для печати фото
В южном Тель-Авиве завершилась операция по задержанию предполагаемого террориста

В районе Центральной автобусной станции в Тель-Авиве был задержан палестинский нелегал, подозреваемый в намерении осуществить теракт.

Поиски подозреваемого, сообщает сайт Ynet, после получения сообщения о подозрительном автомобиле в южном Тель-Авиве.

Операция проходила под кодом "Паамон", который используется в случае террористической угрозы.

Сайт Ynet отмечает, что в ходе обыска у подозреваемого не было обнаружено оружия или взрывного устройства.

Пресс-служба полиции сообщает, что в допросе подозреваемого участвуют сотрудники служб безопасности.



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