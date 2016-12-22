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В Израиле

Биньямин Нетаниягу "сидел в Facebook" во время обсуждения бюджета в Кнессете

время публикации: 21 декабря 2016 г., 21:24 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 21:51 блог версия для печати фото
Во время обсуждения бюджета в Кнессете Биньямин Нетаниягу "сидел в Facebook"

Вечером 21 декабря пленарное заседание Кнессета, на котором обсуждался государственный бюджет на 2017-2018 годы, оказалось под угрозой срыва.

В то время, когда депутаты участвовали в обсуждении, глава правительства Биньямин Нетаниягу общался в чате с пользователями социальной сети Facebook.

Сайт "Аруц-7" сообщает, что в знак протеста против отсутствия главы правительства депутаты от оппозиции демонстративно покинули зал.

Пресс-служба "Сионистского лагеря" отмечает, что уход оппозиции был инициирован лидером партии "А-Тнуа" Ципи Ливни, которая обвинила главу правительства в пренебрежении к обсуждаемым в Кнессете проблемам.

"Аруц-7" сообщает, что Биньямин Нетаниягу был вынужден прервать общение в интернете и вернуться в зал заседаний, вскоре вернулись в зал и депутаты от оппозиции.



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