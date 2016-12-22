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Портрет читателя NEWSru.co.il: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС

время публикации: 21 декабря 2016 г., 07:25 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 07:25 блог версия для печати фото
Портрет читателя NEWSru.co.il: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС
Портрет читателя NEWSru.co.il: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС
Портрет читателя NEWSru.co.il: рассказать о себе и оценить нас. ОПРОС

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является определение портрета нашего читателя. Опрос проводится для получения сведений, позволяющих четче представлять читательскую аудиторию. Схожие опросы проводились нами два года назад и ранее. Нынешний опрос позволит определить, насколько изменился наш читатель за последнее время и как меняется его отношение к нашему сайту.

- Портрет читателя NEWSru.co.il. Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 30 вопросов)

Мы просим принять участие в этом опросе всех наших читателей, независимо от страны и места проживания. И надеемся, что в опросе примут участие не только те наши читатели, которые, как правило, голосовали в предыдущих тематических опросах.

Участникам опроса будет предложено рассказать о себе и оценить работу сайта NEWSru.co.il. Кроме того, ваши ответы позволят определить то, насколько часто и внимательно вы читаете наш сайт, какие разделы и темы вызывают наибольший интерес.

Полученные результаты будут сравниваться с данными, которые позволяли получить предыдущие опросы, а также – с другими статистическими данными, имеющимися в распоряжении нашей редакции.

Данный опрос анонимный: он не позволяет идентифицировать респондента. Результаты опроса будут опубликованы 25 декабря.

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