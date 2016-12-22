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В Израиле

Комиссия Кнессета проголосовала за лишение Баселя Ратаса депутатской неприкосновенности

время публикации: 21 декабря 2016 г., 15:31 | последнее обновление: 21 декабря 2016 г., 15:33 блог версия для печати фото
Комиссия Кнессета проголосовала за лишение Баселя Ратаса депутатской неприкосновенности

В среду, 21 декабря, организационная комиссия Кнессета проголосовала за то, чтобы лишить депутатской неприкосновенности Баселя Ратаса (Объединенный арабский список), подозреваемого в незаконной передаче мобильных телефонов террористам в тюрьмах.

В четверг, 22 декабря, вопрос о лишении депутата неприкосновенности будет обсуждаться на пленарном заседании Кнессета.

Накануне Второй канал ИТВ сообщил, что в ходе допроса, длившегося более четырех часов, Ратас дал показания, связавшие его с инкриминируемыми ему действиями. В свою очередь, представители Баселя Ратаса опровергли эти сообщения.

По их словам, Ратас заявил на допросе, что действовал исключительно по гуманитарным мотивам, что отнюдь не является признанием в тех или иных конкретных действиях.

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