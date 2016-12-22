Всеобщая забастовка в Израиле: прервана работа муниципалитетов, не работают детские сады и школы

Центр местной власти с 6 утра 21 декабря объявил всеобщую забастовку, в рамках которой местные органы власти прекращают оказывать услуги населению, не будут работать детские сады и средние школы.

Ночью безрезультатно завершились переговоры между руководством Центра местной власти, министерством главы правительства и министерством финансов.

Местные органы власти требуют отменить запланированное сокращение в бюджете. В частности, они просят оставить в бюджете 230 миллионов шекелей, которые были обещаны на выплату компенсирующих субсидий 190 "слабым" местным советам.

Гендиректор Центра местной власти Шломо Дольберг разослал в муниципалитеты и местные советы инструкцию, согласно которой они завтра должны находиться на рабочих местах, но при этом не принимать посетителей, не оказывать услуг населению.

21 декабря не будет вывозиться мусор, не будут убираться улицы, не будут выписываться штрафы, не будет вестись прием населения в муниципалитетах, не будут работать социальные службы.

Работникам системы образования, нанятым на работу через муниципалитеты, охранникам, лаборантам, помощникам воспитателей, уборщикам, секретарям разрешено 21 декабря не появляться на рабочих местах. Также не будет осуществлять подвозка детей в учебные заведения.

В профсоюзе учителей средних и старших классов заявили, что в связи с тем, что будет бастовать практически весь обслуживающий персонал, проведение занятий невозможно.

Учебные заведения и отдельные классы для детей с особыми потребностями продолжат работать в обычном режиме.

Следует отметить, что муниципалитет Иерусалима участия в забастовке не принимает. Ряд других муниципалитетов участвует в забастовке лишь частично. Так, в Ашдоде и Петах-Тикве школы и детские сады будут работать в обычном режиме, в Тель-Авиве не будет забастовки в начальных школах, в Раанане и Ашкелоне будут закрыты только детские сады, тогда как все школы продолжат работу. Родителям рекомендуется связаться с муниципалитетом, чтобы проверить, работают ли школы или детские сады в их населенном пункте.

Днем 21 декабря состоялась еще одна встреча между представителями министерства финансов и Центром местной власти, по окончании которой было объявлено об окончании всеобщей забастовки.





