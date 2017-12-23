СМИ: Израиль и США сумели "разрушить единство" стран ЕС в ООН

Накануне обсуждения на генассамблее ООН резолюции, призывающей США отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля, 10-й канал ИТВ передал, что представители Венгрии и Чехии намерены воздержаться при голосовании.

10-й канал сообщил, что информация о том, как будут голосовать представители Венгрии и Чехии была получена из четырех независимых источников. При этом в сообщении указывается, что изменение позиции Праги и Будапешта является результатом дипломатических усилий Израиля и США.

Согласно этим источникам, остальные страны Европы поддержат резолюцию.

Вместе с тем, источник в МИДе Израиля сообщил радиостанции "Кан Бет" , что до самого начала голосования на генассамблее израильские дипломаты продолжат убеждать страны, входящие в ООН, проголосовать против резолюции.

Согласно прогнозам МИДа Израиля, Аргентина, Румыния, Камерун, Филиппины, Мексика и Гвинея-Бисау воздержатся при голосовании.

США, Южный Судан, Гватемала, Того, Науру, Палау, Маршалловы острова и Кирибати проголосуют против.

Отметим, что днем ранее президент США Дональд Трамп пообещал лишить финансовой поддержки страны, которые проголосуют за резолюцию, предложенную Египтом. "Они получают от нас миллионы и даже миллиарды долларов, а потом голосуют против нас. Отлично, пусть голосуют – мы это учтем и сэкономим кучу денег. Это нас не беспокоит", – заявил Трамп.

21 декабря состоится заседание экстренной сессии Генеральной ассамблеи ООН, созванное на основании резолюции 377А от 1950 года в рамках формулы "Единство ради мира". Данная формула применяется, когда пять постоянных членов Совбеза ООН не могут договориться об урегулировании кризисной ситуации.

Заседание, созванное по требованию Палестинской автономии, технически является уже 19-м продолжением экстренной сессии, инициированной Катаром в 1997 году по вопросу "Восточного Иерусалима и оккупированных Израилем территорий". Предыдущее заседание созывалось в январе 2009 года в связи с контртеррористической операцией "Литой свинец" в секторе Газы. Отметим, что из 10 экстренных сессий Генассамблеи ООН, проведенных за историю этой организации, четыре были посвящены Израилю (1967, 1980-1982, 1982, 1997-).

Новое совещание будет посвящено решению США признать Иерусалим столицей Израиля. 193 странам-членам ООН будет предложено рассмотреть выдвинутую Египтом на рассмотрение Совета безопасности ООН резолюцию, призывающую США пересмотреть свою позицию по Иерусалиму. В Совбезе за резолюцию проголосовали 14 членов из 15, однако США, как постоянный член совета, проголосовав против наложили вето.

В отличие от резолюций Совета безопасности ООН, резолюции Генеральной ассамблеи имеют только рекомендательный характер.

Напомним, что в египетском проекте резолюции, вынесенном 18 декабря на рассмотрение СБ ООН, говорилось, что "любые меры и действия, направленные на изменение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалим, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". В документе также содержался призыв ко всем государствам "воздерживаться от открытия дипломатических представительств в Священном городе Иерусалим".





